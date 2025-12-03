В Азербайджане расширяется перечень оснований для отстранения работника от работы.

ак передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, который обсуждался на сегодняшнем онлайн-заседании комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.

Согласно проекту, работодатель может отстранить работника от выполнения трудовых обязанностей в течение соответствующего рабочего времени с целью защиты интересов собственника и работников, предотвращения возможных нарушений правил охраны труда и обеспечения трудовой дисциплины, а также в следующих случаях:

- если в медицинском заключении работника, выданном в связи с обязательным медицинским осмотром, выявлены противопоказания к выполнению трудовых обязанностей;

- если работник отказывается от прохождения обучения по охране труда и проверки знаний в установленном порядке;

- если работник препятствует расследованию случаев нарушения трудовых обязанностей.

Работодатель может отстранить работника от работы до устранения обстоятельств, послуживших основанием для увольнения работника.

Срок отстранения работника от работы определяется работодателем с учетом характера каждого конкретного случая, действий (бездействия) работника в связи с обстоятельствами, от которых зависит устранение или продолжение действия обстоятельств в период отстранения. Работодатель вправе досрочно отменить приказ (распоряжение, постановление) об отстранении работника от работы.



