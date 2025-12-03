Полномочия VAR расширятся к ЧМ-2026

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может расширить полномочия видеоассистентов рефери (VAR) к чемпионату мира 2026 года. Планируется, что VAR сможет вмешаться в ситуацию, если угловой был назначен неправильно. Также арбитрам могут дать право просматривать вторые желтые карточки для подтверждения правильности удаления.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Guardian, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может позволить чаще проводить краткосрочные тестирования новых правил. Раньше крупные турниры вводили новые правила лишь после того, как их уже проверили, обычно в низших лигах или на менее значимых соревнованиях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в случае принятия этого правила чемпионат мира 2026 года может стать первым турниром, на котором VAR используют для вынесения решений по угловым. Технология будет применяться для оценки того, полностью ли мяч пересек лицевую линию, или какая команда последней коснулась мяча. В то же время существует опасение, что игра может затянуться. Также обсуждалась возможность разрешить VAR определять ошибочно назначенные вторые желтые карточки.

Любые изменения в правилах должны быть одобрены на ежегодном общем собрании IFAB в марте. Международная федерация футбола (ФИФА) заинтересована во внедрения новых технологических подходов в турнирах. Полуавтоматическая система определения офсайда использовалась на чемпионате мира в Катаре, а нательные камеры на судьях были официально введены на клубном чемпионате мира прошлым летом.

Ранее сообщалось, что ФИФА также хочет внести изменения в правила, чтобы игроки после исполнения пенальти не смогли добить мяч в ворота. Если игрок не сможет реализовать пенальти, будет назначаться удар от ворот, независимо от направления отскока мяча. Таким образом, у игрока будет только одна попытка удара по воротам, а товарищам по команде больше не придется ждать в штрафной площади, чтобы сделать повторный удар.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире примут участие рекордное количество команд - 48. Всего турнир будет состоять из 104 матчей. Первый матч турнира состоится 11 июня в Мехико на стадионе "Ацтека", финальная встреча пройдет 19 июля в американском штате Нью-Джерси на "Метлайф Стэдиум". Матч за бронзу состоится в Майами.

Напомним, жеребьевка европейского отбора к ЧМ-2026 прошла 13 декабря в Цюрихе.