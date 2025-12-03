Следующим главой ООН может стать женщина

Если равенство восторжествует над дискриминацией, ООН наконец-то впервые возглавит женщина.

Как передает Day.Az, об этом заявила бывший вице-президент Коста-Рики и один из основных претендентов на пост следующего Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Ребека Гринспэн.

Процесс избрания следующего главы ООН официально стартовал на прошлой неделе, когда государствам-членам было предложено выдвинуть кандидатов, которые сменят Антониу Гутерриша из Португалии с 1 января 2027 года, пишет Reuters.

Несмотря на 80-летнюю историю ООН как международного агентства по вопросам мира и сотрудничества, пост генерального секретаря никогда не занимала женщина. По словам Гринспен, этот факт не поддается объяснению, учитывая, как много женщин обладают заслугами и полномочиями, необходимыми для руководства.

Среди публично заявленных кандидатов на эту роль значатся Ребека Гринспен, который в настоящее время занимает пост генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию, бывший президент Чили Мишель Бачелет и аргентинский дипломат Рафаэль Гросси.

Все чаще звучат призывы к назначению женщины на эту должность, и следующим генеральным секретарем, скорее всего, станет представитель Латинской Америки, поскольку эта должность традиционно распределяется между регионами. Следующими в списке - Латинская Америка и Карибский бассейн.

Гринспен заявила, что ООН должна стать более инклюзивной, указав на то, что, когда она была создана после Второй мировой войны, в ее состав входило 51 государство, тогда как сегодня их 193, большинство из которых не принимали никакого участия в формировании первоначальной архитектуры организации в 1945 году.