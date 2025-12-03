Работники по трудовому договору получат новые права и компенсации

В Азербайджане расширяются права работников, трудоустроенных по трудовому договору.

Как сообщает Day.Az, соответствующие изменения отражены в законопроекте о внесении поправок в Трудовой кодекс, который обсуждался на сегодняшнем онлайн-заседании Комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса.

Согласно документу, работники, работающие по трудовому договору, получат следующие ключевые права:

обращаться к работодателю с заявлениями об изменении условий трудового договора или его расторжении;

получать трудовой договор и справки о трудовой деятельности (место работы, заработная плата и др.) через электронную информационную систему в режиме реального времени;

получать компенсацию командировочных расходов не ниже нормативов, утвержденных соответствующим органом исполнительной власти.

Командировкой считается выезд работника с места работы в другое место на определенный срок по приказу, распоряжению или решению работодателя для выполнения его законного поручения.