Работники по трудовому договору получат новые права и компенсации
В Азербайджане расширяются права работников, трудоустроенных по трудовому договору.
Как сообщает Day.Az, соответствующие изменения отражены в законопроекте о внесении поправок в Трудовой кодекс, который обсуждался на сегодняшнем онлайн-заседании Комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса.
Согласно документу, работники, работающие по трудовому договору, получат следующие ключевые права:
-
обращаться к работодателю с заявлениями об изменении условий трудового договора или его расторжении;
-
получать трудовой договор и справки о трудовой деятельности (место работы, заработная плата и др.) через электронную информационную систему в режиме реального времени;
-
получать компенсацию командировочных расходов не ниже нормативов, утвержденных соответствующим органом исполнительной власти.
Командировкой считается выезд работника с места работы в другое место на определенный срок по приказу, распоряжению или решению работодателя для выполнения его законного поручения.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре