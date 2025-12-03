Показ спектакля "Лебединое озеро" пройдет дважды в связи с большим интересом публики

18 и 23 декабря во Дворце Гейдара Алиева состоится показ балета "Лебединое озеро".

Как передает Day.Az, об этом в интервью телеканалу Real сказал директор Государственного академического театра оперы и балета, народный артист Юсиф Эйвазов.

Он отметил, что все билеты на спектакль, который состоится 18 декабря, распроданы, и по этой причине, в соответствии со спросом, балет будет показан также 23 декабря, на той же сцене.

"Программа Государственного академического театра оперы и балета на 2026 год уже утверждена. В 2026 году в театре состоятся новые премьеры. Также запланированы показы нашего балета и концертных программ за рубежом", - сказал Ю. Эйвазов.

По его словам, в 2026 году на сцене будут поставлены также ранее не демонстрировавшиеся оперы и забытые произведения.

"Кроме того, в следующем году будет продолжен проект "Дни оперы и балета", - отметил Ю.Эйвазов.