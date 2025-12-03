В Азербайджане меняется порядок расчета среднего заработка

В Азербайджане будут внесены изменения в порядок расчёта среднего заработка и его определения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, который обсуждался на сегодняшнем онлайн-заседании комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.

Согласно действующему законодательству, за исключением оплаты за период трудового отпуска, во всех остальных случаях средний заработок работника определяется путём деления общей суммы заработной платы, начисленной за два календарных месяца, предшествующих выплате, на количество рабочих дней в этих месяцах. Полученная сумма считается дневным заработком и умножается на количество рабочих дней, за которые сохраняется заработная плата.

Для работников, проработавших менее двух месяцев, средний дневной заработок рассчитывается следующим образом: сумма заработной платы за фактически отработанные дни делится на количество этих дней, после чего полученный дневной заработок умножается на число рабочих дней, за которые сохраняется заработная плата.

Согласно проекту, если рассчитанный указанным способом средний дневной заработок оказывается ниже последнего дневного заработка работника в случаях частично оплачиваемого социального отпуска, неоплачиваемого отпуска по инициативе работодателя, а также в период простоя по независящим от работника причинам, будет применяться последний дневной заработок работника.

