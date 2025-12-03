Кто сможет получить льготное жилье?

Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) ежегодно предоставляет гражданам квартиры со скидкой в различных районах.

При этом, хотя многие граждане пользуются этой возможностью, часть населения не может стать собственниками жилья.

Кто же имеет право на приобретение квартир со скидкой?

Day.Az публикует список категорий граждан, имеющих такую возможность: