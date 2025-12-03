Названы данные по мировому рынку авиаперевозок за октябрь 2025 года

Спрос на пассажирские и грузовые авиаперевозки на мировом рынке в октябре 2025 года вырос до 6,6% и 4,1% соответственно.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).

Отмечается, что в октябре 2025 года спрос на пассажирские перевозки (измеряемый в пассажиро-километрах RPK), вырос на 6,6% по сравнению с октябрем 2024 года. Провозная ёмкость (измеряемая в доступных кресло-километрах ASK), увеличилась на 5,8%, а коэффициент загрузки (PLF) составил 84,6%, показав рост на 0,7 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Международный спрос увеличился на 8,5%, провозная ёмкость выросла на 7,1%, а коэффициент загрузки достиг 84,6% (+1,1 п.п.). Внутренние перевозки продемонстрировали рост спроса на 3,4%, при этом провозная ёмкость увеличилась на 3,6%, а коэффициент загрузки составил 84,6% (-0,1 п.п.).

Согласно информации, генеральный директор IATA Уилли Уолш заявил, что октябрь показал уверенный рост: спрос на авиаперевозки увеличился на 6,6% год к году.

"Особенно примечателен прирост пассажиропотока на 4,5% у перевозчиков Северной Америки - после нескольких месяцев практически нулевой динамики. Дальнейшая динамика тоже выглядит позитивно: в ноябре провозная емкость вырастет на 3,6%, в декабре - на 4,7%. Это отражает высокий интерес к праздничным поездкам и активность компаний, которые завершают годовые сделки. На фоне неопределенности в экономике на 2026 год стабильный спрос на авиаперевозки - вместе с рабочими местами и вкладом отрасли в рост - остается важным положительным фактором, который должны поддерживать правительства", - отметил он.

Пассажирские перевозки в деталях - октябрь 2025 (в % по отношению к октябрю 2024 года)

Регион

Доля рынка, %*

RPK

ASK

Загрузка

Весь мир

100

6,6

5,8

84,6 (0,7)

Африка

2,2

8,8

8,3

73,9 (0,3)

Азиатско-Тихоокеанский регион

33,5

8,1

6,6

85,1 (1,2)

Европа

26,7

6,7

5,4

87,0 (1,1)

Латинская Америка и Карибы

5,3

6,1

5,8

84,6 (0,2)

Ближний Восток

9,4

10,5

8,1

82,4 (1,8)

Северная Америка

22,9

2,5

3,6

82,9 (-1,0)

Региональный обзор - международные пассажирские перевозки

Сообщается, что рост спроса на международные полеты (RPK) в октябре увеличился на 8,5% в годовом выражении.

"Двузначные темпы роста показали Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток. Коэффициент загрузки улучшился во всех регионах, кроме Северной и Южной Америки. Пассажиропоток внутри Азии показал выдающуюся динамику: заметно выросли перевозки в/из Китая, Японии и Вьетнама - каждое из этих направлений превысило отметку годового роста в 10%. Существенная динамика на Ближнем Востоке частично объясняется низкими показателями прошлого года, когда геополитическая напряженность в регионе приводила к сбоям в авиаперевозках", - сообщает ассоциация.

Регион

RPK

ASK

Загрузка (PLF)

Азиатско-Тихоокеанский регион

10,9%

9,1%

84,4% (+1,4 п.п.)

Европа

7,4%

6,0%

86,5% (+1.2 п.п.)

Северная Америка

4,5%

4,7%

84,2% (-0,1 п.п.)

Ближний Восток

10,7%

8,1%

82,5% (+2,0 п.п.)

Латинская Америка

7,2%

8,2%

84,6% (-0,8 п.п.)

Африка

7,3%

5,3%

74,1% (+1,4 п.п.)

Обзор внутренних рынков пассажирских авиаперевозок

Как сообщает IATA, внутренние пассажирские авиаперевозки выросли на 3,4% по сравнению с октябрем 2024 года, при этом коэффициент загрузки снизился на 0,1 п.п. до 84,6% на фоне увеличения провозной емкости на 3,6%.

Отмечается, что США вернулись к умеренному росту после двух месяцев снижения. Лидером динамики стала Бразилия, где зафиксирован рост спроса на 12,4%.

Внутренние пассажирские рынки - октябрь 2025 (в % по отношению к октябрю 2024 года)

Рынок

Доля рынка

RPK

ASK

Загрузка

Обобщенные показатели

38,2

3,4

3,6

84,6 (-0,1 п.п.)

Австралия

0,8

3,8

5,1

85,2 (-1,1 п.п.)

Бразилия

1,1

12,4

10,5

85,2 (1,5 п.п.)

Китай

11,3

5,7

4,6

85,5 (0,9 п.п.)

Индия

1,7

4,6

5,5

81,5 (-0,7 п.п.)

Япония

1,0

4,2

-0,6

88,3 (4,1 п.п.)

США

14,4

1,3

3,1

82,0 (-1,5 п.п.)

Грузовые перевозки

Согласно данным, общий спрос, измеряемый в грузовых тонно-километрах (CTK), увеличился на 4,1% по сравнению с октябрем 2024 года (+4,8% для международных перевозок).
Провозная емкость, измеряемая в доступных грузовых тонно-километрах (ACTK), выросла на 5,1% по сравнению с октябрем 2024 года (+6,4% для международных перевозок).

"В октябре спрос на грузовые авиаперевозки вырос на 4,1% в годовом выражении. Это уже восьмой месяц подряд, когда рынок показывает рост, и при этом был установлен новый рекорд по месячным объемам. На направлении Азия - Северная Америка снижение продолжается шестой месяц, однако другие маршруты демонстрируют заметно более сильную динамику. Двузначные или близкие к этому темпы роста зафиксированы в Азии, между Ближним Востоком и Европой, а также между Европой и Азией. Эти изменения показывают, что грузовой сегмент помогает глобальным цепочкам поставок перестраиваться под влиянием торговой политики США. И это особенно важный сигнал сейчас, перед началом пикового сезона перевозок в четвертом квартале", - заявил Уилли Уолш, генеральный директор IATA.

Отмечается, что существуют основные факторы, оказавшие влияние на статистику:

 

Мировая торговля товарами в сентябре выросла на 5,3% в годовом исчислении.

Мировое промышленное производство в сентябре увеличилось на 3,7% в годовом выражении - это самый быстрый рост с марта 2025 года и самый сильный месячный показатель с конца 2022 года.

Цены на авиатопливо в октябре выросли на 2,5% по сравнению с прошлым годом, несмотря на снижение цен на нефть. Рост был обусловлен дефицитом на рынке дизельного топлива, что привело к удвоению спрэда между ценами на сырье и топливо в годовом выражении.

В октябре мировое производственное настроение немного укрепилось: индекс PMI рос третий месяц подряд и достиг 51,45. Показатель новых экспортных заказов немного понизился до 48,31 и по-прежнему остается ниже порога роста в 50 пунктов, что отражает сохраняющуюся осторожность на фоне неопределенности в тарифной политике.

Грузовые авиаперевозки - октябрь 2025 (в % к октябрю 2024 года)

Регион

Доля рынка

CTK

ACTK

Загрузка

Весь мир

100,0

4,1

5,1

47,1 (-0,5 п.п.)

Африка

2,0

16,6

20,0

41,3 (-1,2 п.п.)

Азиатско-Тихоокеанский регион

34,3

8,3

7,3

49,6 (0,5 п.п.)

Европа

21,5

4,3

4,3

54,7 (0,0 п.п.)

Латинская Америка и Карибы

2,9

-2,7

2,8

39,1 (-2,2 п.п.)

Ближний Восток

13,6

5,7

10,0

46,7 (-1,9 п.п.)

Северная Америка

25,7

-2,7

0,1

40,9 (-1,2 п.п.)

Ассоциация представляет детализацию показателей авиационных грузоперевозок по регионам за октябрь 2025 года по отношению к октябрю 2024 года:

Авиакомпании Азиатско-Тихоокеанского региона в октябре зафиксировали рост спроса на грузовые авиаперевозки на 8,3% в годовом исчислении. Провозная емкость увеличилась на 7,3% в годовом исчислении.

Североамериканские перевозчики в октябре зафиксировали падение спроса на грузовые авиаперевозки на 2,7% в годовом исчислении - это самый слабый результат среди всех регионов, сопоставимый с показателями Латинской Америки. Провозная емкость увеличилась на 0,1% в годовом исчислении.

Европейские перевозчики в октябре зафиксировали рост спроса на грузовые авиаперевозки на 4,3% в годовом исчислении. Провозная емкость увеличилась на 4,3% в годовом исчислении.

Авиакомпании Ближнего Востока в октябре зафиксировали рост спроса на грузовые авиаперевозки на 5,7% в годовом исчислении. Провозная емкость увеличилась на 10,0% в годовом исчислении.

Латиноамериканские перевозчики в октябре зафиксировали падение спроса на грузовые авиаперевозки на 2,2% в годовом исчислении - это самый слабый результат среди всех регионов, сопоставимый с динамикой Северной Америки. Провозная емкость увеличилась на 2,8% в годовом исчислении.

Африканские авиакомпании в октябре показали самый высокий рост спроса на грузовые авиаперевозки среди всех регионов - на 16,6% в годовом выражении. Провозная емкость при этом увеличилась на 20,0% в годовом исчислении.

Показатели торговых маршрутов:

Объемы грузовых авиаперевозок в октябре 2025 года выросли по большинству основных торговых направлений, за исключением коридоров между Северной Америкой и Азией, а также внутри Европы, где наблюдалось снижение. Наиболее уверенный рост показало направление Европа-Азия. Хорошие результаты также зафиксированы на маршрутах Ближний Восток-Азия, Африка-Азия и внутри Азии. Направление Европа-Северная Америка продемонстрировало умеренный рост, тогда как Европа-Ближний Восток - осталось примерно на уровне прошлого года.

Маршрут

Рост, год к году

Примечания

Доля рынка в отрасли

Азия - Северная Америка

-1,4%

6 месяцев снижения подряд

24,6%

Европа - Азия

+11,7%

32 месяца роста подряд

20,4%

Ближний Восток - Европа

+0,1%

1 месяц роста

5,6%

Ближний Восток - Азия

+11,5%

8 месяцев роста

7,3%

Внутри Азии

+9,0%

24 месяца роста

7,0%

Внутри Европы

-0,7%

3 месяца снижения

2,0%

Северная Америка - Европа

+2,6%

21 месяц роста

13,3%

Африка - Азия

+10,9%

4 месяца роста

1,4%