Названы данные по мировому рынку авиаперевозок за октябрь 2025 года
Спрос на пассажирские и грузовые авиаперевозки на мировом рынке в октябре 2025 года вырос до 6,6% и 4,1% соответственно.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).
Отмечается, что в октябре 2025 года спрос на пассажирские перевозки (измеряемый в пассажиро-километрах RPK), вырос на 6,6% по сравнению с октябрем 2024 года. Провозная ёмкость (измеряемая в доступных кресло-километрах ASK), увеличилась на 5,8%, а коэффициент загрузки (PLF) составил 84,6%, показав рост на 0,7 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Международный спрос увеличился на 8,5%, провозная ёмкость выросла на 7,1%, а коэффициент загрузки достиг 84,6% (+1,1 п.п.). Внутренние перевозки продемонстрировали рост спроса на 3,4%, при этом провозная ёмкость увеличилась на 3,6%, а коэффициент загрузки составил 84,6% (-0,1 п.п.).
Согласно информации, генеральный директор IATA Уилли Уолш заявил, что октябрь показал уверенный рост: спрос на авиаперевозки увеличился на 6,6% год к году.
"Особенно примечателен прирост пассажиропотока на 4,5% у перевозчиков Северной Америки - после нескольких месяцев практически нулевой динамики. Дальнейшая динамика тоже выглядит позитивно: в ноябре провозная емкость вырастет на 3,6%, в декабре - на 4,7%. Это отражает высокий интерес к праздничным поездкам и активность компаний, которые завершают годовые сделки. На фоне неопределенности в экономике на 2026 год стабильный спрос на авиаперевозки - вместе с рабочими местами и вкладом отрасли в рост - остается важным положительным фактором, который должны поддерживать правительства", - отметил он.
Пассажирские перевозки в деталях - октябрь 2025 (в % по отношению к октябрю 2024 года)
|
Регион
|
Доля рынка, %*
|
RPK
|
ASK
|
Загрузка
|
Весь мир
|
100
|
6,6
|
5,8
|
84,6 (0,7)
|
Африка
|
2,2
|
8,8
|
8,3
|
73,9 (0,3)
|
Азиатско-Тихоокеанский регион
|
33,5
|
8,1
|
6,6
|
85,1 (1,2)
|
Европа
|
26,7
|
6,7
|
5,4
|
87,0 (1,1)
|
Латинская Америка и Карибы
|
5,3
|
6,1
|
5,8
|
84,6 (0,2)
|
Ближний Восток
|
9,4
|
10,5
|
8,1
|
82,4 (1,8)
|
Северная Америка
|
22,9
|
2,5
|
3,6
|
82,9 (-1,0)
Региональный обзор - международные пассажирские перевозки
Сообщается, что рост спроса на международные полеты (RPK) в октябре увеличился на 8,5% в годовом выражении.
"Двузначные темпы роста показали Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток. Коэффициент загрузки улучшился во всех регионах, кроме Северной и Южной Америки. Пассажиропоток внутри Азии показал выдающуюся динамику: заметно выросли перевозки в/из Китая, Японии и Вьетнама - каждое из этих направлений превысило отметку годового роста в 10%. Существенная динамика на Ближнем Востоке частично объясняется низкими показателями прошлого года, когда геополитическая напряженность в регионе приводила к сбоям в авиаперевозках", - сообщает ассоциация.
|
Регион
|
RPK
|
ASK
|
Загрузка (PLF)
|
Азиатско-Тихоокеанский регион
|
10,9%
|
9,1%
|
84,4% (+1,4 п.п.)
|
Европа
|
7,4%
|
6,0%
|
86,5% (+1.2 п.п.)
|
Северная Америка
|
4,5%
|
4,7%
|
84,2% (-0,1 п.п.)
|
Ближний Восток
|
10,7%
|
8,1%
|
82,5% (+2,0 п.п.)
|
Латинская Америка
|
7,2%
|
8,2%
|
84,6% (-0,8 п.п.)
|
Африка
|
7,3%
|
5,3%
|
74,1% (+1,4 п.п.)
Обзор внутренних рынков пассажирских авиаперевозок
Как сообщает IATA, внутренние пассажирские авиаперевозки выросли на 3,4% по сравнению с октябрем 2024 года, при этом коэффициент загрузки снизился на 0,1 п.п. до 84,6% на фоне увеличения провозной емкости на 3,6%.
Отмечается, что США вернулись к умеренному росту после двух месяцев снижения. Лидером динамики стала Бразилия, где зафиксирован рост спроса на 12,4%.
Внутренние пассажирские рынки - октябрь 2025 (в % по отношению к октябрю 2024 года)
|
Рынок
|
Доля рынка
|
RPK
|
ASK
|
Загрузка
|
Обобщенные показатели
|
38,2
|
3,4
|
3,6
|
84,6 (-0,1 п.п.)
|
Австралия
|
0,8
|
3,8
|
5,1
|
85,2 (-1,1 п.п.)
|
Бразилия
|
1,1
|
12,4
|
10,5
|
85,2 (1,5 п.п.)
|
Китай
|
11,3
|
5,7
|
4,6
|
85,5 (0,9 п.п.)
|
Индия
|
1,7
|
4,6
|
5,5
|
81,5 (-0,7 п.п.)
|
Япония
|
1,0
|
4,2
|
-0,6
|
88,3 (4,1 п.п.)
|
США
|
14,4
|
1,3
|
3,1
|
82,0 (-1,5 п.п.)
Грузовые перевозки
Согласно данным, общий спрос, измеряемый в грузовых тонно-километрах (CTK), увеличился на 4,1% по сравнению с октябрем 2024 года (+4,8% для международных перевозок).
Провозная емкость, измеряемая в доступных грузовых тонно-километрах (ACTK), выросла на 5,1% по сравнению с октябрем 2024 года (+6,4% для международных перевозок).
"В октябре спрос на грузовые авиаперевозки вырос на 4,1% в годовом выражении. Это уже восьмой месяц подряд, когда рынок показывает рост, и при этом был установлен новый рекорд по месячным объемам. На направлении Азия - Северная Америка снижение продолжается шестой месяц, однако другие маршруты демонстрируют заметно более сильную динамику. Двузначные или близкие к этому темпы роста зафиксированы в Азии, между Ближним Востоком и Европой, а также между Европой и Азией. Эти изменения показывают, что грузовой сегмент помогает глобальным цепочкам поставок перестраиваться под влиянием торговой политики США. И это особенно важный сигнал сейчас, перед началом пикового сезона перевозок в четвертом квартале", - заявил Уилли Уолш, генеральный директор IATA.
Отмечается, что существуют основные факторы, оказавшие влияние на статистику:
Мировая торговля товарами в сентябре выросла на 5,3% в годовом исчислении.
Мировое промышленное производство в сентябре увеличилось на 3,7% в годовом выражении - это самый быстрый рост с марта 2025 года и самый сильный месячный показатель с конца 2022 года.
Цены на авиатопливо в октябре выросли на 2,5% по сравнению с прошлым годом, несмотря на снижение цен на нефть. Рост был обусловлен дефицитом на рынке дизельного топлива, что привело к удвоению спрэда между ценами на сырье и топливо в годовом выражении.
В октябре мировое производственное настроение немного укрепилось: индекс PMI рос третий месяц подряд и достиг 51,45. Показатель новых экспортных заказов немного понизился до 48,31 и по-прежнему остается ниже порога роста в 50 пунктов, что отражает сохраняющуюся осторожность на фоне неопределенности в тарифной политике.
Грузовые авиаперевозки - октябрь 2025 (в % к октябрю 2024 года)
|
Регион
|
Доля рынка
|
CTK
|
ACTK
|
Загрузка
|
Весь мир
|
100,0
|
4,1
|
5,1
|
47,1 (-0,5 п.п.)
|
Африка
|
2,0
|
16,6
|
20,0
|
41,3 (-1,2 п.п.)
|
Азиатско-Тихоокеанский регион
|
34,3
|
8,3
|
7,3
|
49,6 (0,5 п.п.)
|
Европа
|
21,5
|
4,3
|
4,3
|
54,7 (0,0 п.п.)
|
Латинская Америка и Карибы
|
2,9
|
-2,7
|
2,8
|
39,1 (-2,2 п.п.)
|
Ближний Восток
|
13,6
|
5,7
|
10,0
|
46,7 (-1,9 п.п.)
|
Северная Америка
|
25,7
|
-2,7
|
0,1
|
40,9 (-1,2 п.п.)
Ассоциация представляет детализацию показателей авиационных грузоперевозок по регионам за октябрь 2025 года по отношению к октябрю 2024 года:
Авиакомпании Азиатско-Тихоокеанского региона в октябре зафиксировали рост спроса на грузовые авиаперевозки на 8,3% в годовом исчислении. Провозная емкость увеличилась на 7,3% в годовом исчислении.
Североамериканские перевозчики в октябре зафиксировали падение спроса на грузовые авиаперевозки на 2,7% в годовом исчислении - это самый слабый результат среди всех регионов, сопоставимый с показателями Латинской Америки. Провозная емкость увеличилась на 0,1% в годовом исчислении.
Европейские перевозчики в октябре зафиксировали рост спроса на грузовые авиаперевозки на 4,3% в годовом исчислении. Провозная емкость увеличилась на 4,3% в годовом исчислении.
Авиакомпании Ближнего Востока в октябре зафиксировали рост спроса на грузовые авиаперевозки на 5,7% в годовом исчислении. Провозная емкость увеличилась на 10,0% в годовом исчислении.
Латиноамериканские перевозчики в октябре зафиксировали падение спроса на грузовые авиаперевозки на 2,2% в годовом исчислении - это самый слабый результат среди всех регионов, сопоставимый с динамикой Северной Америки. Провозная емкость увеличилась на 2,8% в годовом исчислении.
Африканские авиакомпании в октябре показали самый высокий рост спроса на грузовые авиаперевозки среди всех регионов - на 16,6% в годовом выражении. Провозная емкость при этом увеличилась на 20,0% в годовом исчислении.
Показатели торговых маршрутов:
Объемы грузовых авиаперевозок в октябре 2025 года выросли по большинству основных торговых направлений, за исключением коридоров между Северной Америкой и Азией, а также внутри Европы, где наблюдалось снижение. Наиболее уверенный рост показало направление Европа-Азия. Хорошие результаты также зафиксированы на маршрутах Ближний Восток-Азия, Африка-Азия и внутри Азии. Направление Европа-Северная Америка продемонстрировало умеренный рост, тогда как Европа-Ближний Восток - осталось примерно на уровне прошлого года.
|
Маршрут
|
Рост, год к году
|
Примечания
|
Доля рынка в отрасли
|
Азия - Северная Америка
|
-1,4%
|
6 месяцев снижения подряд
|
24,6%
|
Европа - Азия
|
+11,7%
|
32 месяца роста подряд
|
20,4%
|
Ближний Восток - Европа
|
+0,1%
|
1 месяц роста
|
5,6%
|
Ближний Восток - Азия
|
+11,5%
|
8 месяцев роста
|
7,3%
|
Внутри Азии
|
+9,0%
|
24 месяца роста
|
7,0%
|
Внутри Европы
|
-0,7%
|
3 месяца снижения
|
2,0%
|
Северная Америка - Европа
|
+2,6%
|
21 месяц роста
|
13,3%
|
Африка - Азия
|
+10,9%
|
4 месяца роста
|
1,4%
