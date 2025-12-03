Названы данные по мировому рынку авиаперевозок за октябрь 2025 года

Спрос на пассажирские и грузовые авиаперевозки на мировом рынке в октябре 2025 года вырос до 6,6% и 4,1% соответственно.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).

Отмечается, что в октябре 2025 года спрос на пассажирские перевозки (измеряемый в пассажиро-километрах RPK), вырос на 6,6% по сравнению с октябрем 2024 года. Провозная ёмкость (измеряемая в доступных кресло-километрах ASK), увеличилась на 5,8%, а коэффициент загрузки (PLF) составил 84,6%, показав рост на 0,7 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Международный спрос увеличился на 8,5%, провозная ёмкость выросла на 7,1%, а коэффициент загрузки достиг 84,6% (+1,1 п.п.). Внутренние перевозки продемонстрировали рост спроса на 3,4%, при этом провозная ёмкость увеличилась на 3,6%, а коэффициент загрузки составил 84,6% (-0,1 п.п.).

Согласно информации, генеральный директор IATA Уилли Уолш заявил, что октябрь показал уверенный рост: спрос на авиаперевозки увеличился на 6,6% год к году.

"Особенно примечателен прирост пассажиропотока на 4,5% у перевозчиков Северной Америки - после нескольких месяцев практически нулевой динамики. Дальнейшая динамика тоже выглядит позитивно: в ноябре провозная емкость вырастет на 3,6%, в декабре - на 4,7%. Это отражает высокий интерес к праздничным поездкам и активность компаний, которые завершают годовые сделки. На фоне неопределенности в экономике на 2026 год стабильный спрос на авиаперевозки - вместе с рабочими местами и вкладом отрасли в рост - остается важным положительным фактором, который должны поддерживать правительства", - отметил он.

Пассажирские перевозки в деталях - октябрь 2025 (в % по отношению к октябрю 2024 года)

Регион Доля рынка, %* RPK ASK Загрузка Весь мир 100 6,6 5,8 84,6 (0,7) Африка 2,2 8,8 8,3 73,9 (0,3) Азиатско-Тихоокеанский регион 33,5 8,1 6,6 85,1 (1,2) Европа 26,7 6,7 5,4 87,0 (1,1) Латинская Америка и Карибы 5,3 6,1 5,8 84,6 (0,2) Ближний Восток 9,4 10,5 8,1 82,4 (1,8) Северная Америка 22,9 2,5 3,6 82,9 (-1,0)

Региональный обзор - международные пассажирские перевозки

Сообщается, что рост спроса на международные полеты (RPK) в октябре увеличился на 8,5% в годовом выражении.

"Двузначные темпы роста показали Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток. Коэффициент загрузки улучшился во всех регионах, кроме Северной и Южной Америки. Пассажиропоток внутри Азии показал выдающуюся динамику: заметно выросли перевозки в/из Китая, Японии и Вьетнама - каждое из этих направлений превысило отметку годового роста в 10%. Существенная динамика на Ближнем Востоке частично объясняется низкими показателями прошлого года, когда геополитическая напряженность в регионе приводила к сбоям в авиаперевозках", - сообщает ассоциация.

Регион RPK ASK Загрузка (PLF) Азиатско-Тихоокеанский регион 10,9% 9,1% 84,4% (+1,4 п.п.) Европа 7,4% 6,0% 86,5% (+1.2 п.п.) Северная Америка 4,5% 4,7% 84,2% (-0,1 п.п.) Ближний Восток 10,7% 8,1% 82,5% (+2,0 п.п.) Латинская Америка 7,2% 8,2% 84,6% (-0,8 п.п.) Африка 7,3% 5,3% 74,1% (+1,4 п.п.)

Обзор внутренних рынков пассажирских авиаперевозок

Как сообщает IATA, внутренние пассажирские авиаперевозки выросли на 3,4% по сравнению с октябрем 2024 года, при этом коэффициент загрузки снизился на 0,1 п.п. до 84,6% на фоне увеличения провозной емкости на 3,6%.

Отмечается, что США вернулись к умеренному росту после двух месяцев снижения. Лидером динамики стала Бразилия, где зафиксирован рост спроса на 12,4%.

Внутренние пассажирские рынки - октябрь 2025 (в % по отношению к октябрю 2024 года)

Рынок Доля рынка RPK ASK Загрузка Обобщенные показатели 38,2 3,4 3,6 84,6 (-0,1 п.п.) Австралия 0,8 3,8 5,1 85,2 (-1,1 п.п.) Бразилия 1,1 12,4 10,5 85,2 (1,5 п.п.) Китай 11,3 5,7 4,6 85,5 (0,9 п.п.) Индия 1,7 4,6 5,5 81,5 (-0,7 п.п.) Япония 1,0 4,2 -0,6 88,3 (4,1 п.п.) США 14,4 1,3 3,1 82,0 (-1,5 п.п.)

Грузовые перевозки

Согласно данным, общий спрос, измеряемый в грузовых тонно-километрах (CTK), увеличился на 4,1% по сравнению с октябрем 2024 года (+4,8% для международных перевозок).

Провозная емкость, измеряемая в доступных грузовых тонно-километрах (ACTK), выросла на 5,1% по сравнению с октябрем 2024 года (+6,4% для международных перевозок).

"В октябре спрос на грузовые авиаперевозки вырос на 4,1% в годовом выражении. Это уже восьмой месяц подряд, когда рынок показывает рост, и при этом был установлен новый рекорд по месячным объемам. На направлении Азия - Северная Америка снижение продолжается шестой месяц, однако другие маршруты демонстрируют заметно более сильную динамику. Двузначные или близкие к этому темпы роста зафиксированы в Азии, между Ближним Востоком и Европой, а также между Европой и Азией. Эти изменения показывают, что грузовой сегмент помогает глобальным цепочкам поставок перестраиваться под влиянием торговой политики США. И это особенно важный сигнал сейчас, перед началом пикового сезона перевозок в четвертом квартале", - заявил Уилли Уолш, генеральный директор IATA.

Отмечается, что существуют основные факторы, оказавшие влияние на статистику:

Мировая торговля товарами в сентябре выросла на 5,3% в годовом исчислении.

Мировое промышленное производство в сентябре увеличилось на 3,7% в годовом выражении - это самый быстрый рост с марта 2025 года и самый сильный месячный показатель с конца 2022 года.

Цены на авиатопливо в октябре выросли на 2,5% по сравнению с прошлым годом, несмотря на снижение цен на нефть. Рост был обусловлен дефицитом на рынке дизельного топлива, что привело к удвоению спрэда между ценами на сырье и топливо в годовом выражении.

В октябре мировое производственное настроение немного укрепилось: индекс PMI рос третий месяц подряд и достиг 51,45. Показатель новых экспортных заказов немного понизился до 48,31 и по-прежнему остается ниже порога роста в 50 пунктов, что отражает сохраняющуюся осторожность на фоне неопределенности в тарифной политике.

Грузовые авиаперевозки - октябрь 2025 (в % к октябрю 2024 года)

Регион Доля рынка CTK ACTK Загрузка Весь мир 100,0 4,1 5,1 47,1 (-0,5 п.п.) Африка 2,0 16,6 20,0 41,3 (-1,2 п.п.) Азиатско-Тихоокеанский регион 34,3 8,3 7,3 49,6 (0,5 п.п.) Европа 21,5 4,3 4,3 54,7 (0,0 п.п.) Латинская Америка и Карибы 2,9 -2,7 2,8 39,1 (-2,2 п.п.) Ближний Восток 13,6 5,7 10,0 46,7 (-1,9 п.п.) Северная Америка 25,7 -2,7 0,1 40,9 (-1,2 п.п.)

Ассоциация представляет детализацию показателей авиационных грузоперевозок по регионам за октябрь 2025 года по отношению к октябрю 2024 года:

Авиакомпании Азиатско-Тихоокеанского региона в октябре зафиксировали рост спроса на грузовые авиаперевозки на 8,3% в годовом исчислении. Провозная емкость увеличилась на 7,3% в годовом исчислении.

Североамериканские перевозчики в октябре зафиксировали падение спроса на грузовые авиаперевозки на 2,7% в годовом исчислении - это самый слабый результат среди всех регионов, сопоставимый с показателями Латинской Америки. Провозная емкость увеличилась на 0,1% в годовом исчислении.

Европейские перевозчики в октябре зафиксировали рост спроса на грузовые авиаперевозки на 4,3% в годовом исчислении. Провозная емкость увеличилась на 4,3% в годовом исчислении.

Авиакомпании Ближнего Востока в октябре зафиксировали рост спроса на грузовые авиаперевозки на 5,7% в годовом исчислении. Провозная емкость увеличилась на 10,0% в годовом исчислении.

Латиноамериканские перевозчики в октябре зафиксировали падение спроса на грузовые авиаперевозки на 2,2% в годовом исчислении - это самый слабый результат среди всех регионов, сопоставимый с динамикой Северной Америки. Провозная емкость увеличилась на 2,8% в годовом исчислении.

Африканские авиакомпании в октябре показали самый высокий рост спроса на грузовые авиаперевозки среди всех регионов - на 16,6% в годовом выражении. Провозная емкость при этом увеличилась на 20,0% в годовом исчислении.

Показатели торговых маршрутов:

Объемы грузовых авиаперевозок в октябре 2025 года выросли по большинству основных торговых направлений, за исключением коридоров между Северной Америкой и Азией, а также внутри Европы, где наблюдалось снижение. Наиболее уверенный рост показало направление Европа-Азия. Хорошие результаты также зафиксированы на маршрутах Ближний Восток-Азия, Африка-Азия и внутри Азии. Направление Европа-Северная Америка продемонстрировало умеренный рост, тогда как Европа-Ближний Восток - осталось примерно на уровне прошлого года.