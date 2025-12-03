В этих районах Баку подорожали квартиры в старых зданиях

В ноябре этого года цены на квартиры в старых зданиях выросли во всех районах Баку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил Trend председатель Общественного объединения "Общество оценщиков Азербайджана" Вугар Орудж.

По его словам, самое большое подорожание и самый высокий уровень цен зафиксированы в Ясамальском районе. Так, стоимость квартиры в старом жилом фонде в этом районе выросла на 19,2% по сравнению с прошлым годом. Цена за 1 кв. метр здесь составляет 2 662 маната.

Рост цен также наблюдался в Сабаильском, Насиминском и Наримановском районах. В Сабаильском районе стоимость старых квартир увеличилась на 17,4% (1 кв. метр - 2 994 маната), в Насиминском - на 16,3% (1 кв. метр - 2 602 маната), в Наримановском - на 14,6% (1 кв. метр - 2 873 маната).

В других районах стоимость 1 кв. метра старого жилого фонда составляет:

- Низами - 2 601 манат (рост 5,6%),

- Бинагади - 2 490 манатов (рост 4,1%),

- Хатаинский район - 2 598 манатов (рост 6,5%),

- Сураханский - 1 906 манатов (рост 3,5%),

- Сабунчинский - 2 095 манатов (рост 7,6%),

- Карадагский - 1 381 манат (рост 2%),

- Пираллахы - 1 308 манатов (рост 0,5%),

- Хазарский район - 1 431 манат (рост 5,3%).

В целом, в течение последнего года на рынке недвижимости Баку наблюдается устойчивый рост цен, особенно выраженный в центральных и престижных районах.