Извержение вулкана в Индонезии

Извержение вулкана Марапи произошло в Индонезии.
Как передает Day.Az, по данным местных властей, вулкан выбросил столб пепла на значительную высоту, что привело к снижению видимости в ближайших населённых пунктах и нарушению работы транспорта.
Спасательные службы приведены в повышенную готовность, жителям рекомендовано избегать районов, расположенных вблизи вулкана, и использовать средства защиты органов дыхания.
