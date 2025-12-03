Извержение вулкана в Индонезии

Извержение вулкана Марапи произошло в Индонезии.

Как передает Day.Az, по данным местных властей, вулкан выбросил столб пепла на значительную высоту, что привело к снижению видимости в ближайших населённых пунктах и нарушению работы транспорта.

Спасательные службы приведены в повышенную готовность, жителям рекомендовано избегать районов, расположенных вблизи вулкана, и использовать средства защиты органов дыхания.