Азербайджанский автогонщик получил предложение от "Макларена"

Юный азербайджанский пилот Давин Джафаров получил предложения от команд "Макларена" и Формулы-4.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, внимание к 16-летнему спортсмену привлек его успешный результат на заключительном этапе сезона, прошедшем на международном треке в португальском Бомбаррале.

Хотя Джафаров стартовал лидером в гонке категории EK125 с двигателем BMB, в полуфинале его мотор вышел из строя, и он не смог финишировать. Несмотря на это, в финале ему удалось занять второе место.

На церемонии награждения молодой спортсмен получил кубок за звание быстрейшего пилота категории EK125 в Португалии.

Ранее Давин Джафаров на этапе Кубка мира в Италии установил рекорд, совершив 24 обгона, побив предыдущий рекорд в 12 обгонов, а также несколько раз показал лучшее время круга. Успешные выступления на международной арене привлекли внимание команды McLaren GT4, и пилот был приглашен на тестовые заезды на известном треке Autodromo Fernanda Pires da Silva в Эшториле.

Высокий потенциал Джафарова заинтересовал и команду Renault, которая пригласила его на тесты Formula-4. Ранее Давин уже получал предложение от команды Formula-4 Aston Martin Junior Development.

Теперь молодой азербайджанский пилот должен принять решение о дальнейшей карьере до конца декабря.