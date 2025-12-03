Крипторынок восстанавливается

Со 2 на 3 декабря 2025 года криптовалютный рынок отметился положительной динамикой. Биткоин пробил уровень в 93 000 долларов и закрепился на нем, Ethereum - 3000 долларов.

Как сообщает Day.Az, в моменте цена биткоина достигла отметки в 93 958 долларов, однако преодолеть порог в 94 000 долларов она не смогла. При подготовке этого материала актив торгуется по 93 228 долларов, согласно TradingView.

Ethereum, в свою очередь, в моменте достиг 3085 долларов. При подготовке этого материала актив торгуется по 3057 долларов.

Положительной динамикой отметились и другие криптоактивы. При этом большинство крупных альткоинов опережают биткоин. Так, например, Solana (SOL) выросла на 11,5%.

Резкий восходящий тренд на рынке вызвал волну ликвидаций фьючерсных контрактов. Суточный объем потерь составляет более 490 млн долларов, из которых 418,6 млн долларов - это шорты.

Индекс страха и жадности вырос на два пункта, но индикатор по-прежнему находится в "красной" зоне.

Восстановление на рынке носило масштабный характер. Трейдеры считают, что восходящий тренд обусловлен снижением волатильности вокруг макроэкономических данных.

Так, 2 декабря 2025 года состоялся аукцион 10-летних государственных облигаций Японии (JGB). Доходность по ним достигла максимума за 17 лет - 1,88%. Также торги продемонстрировали устойчивый спрос на ценные бумаги.

Последующий затем комментарий председателя центробанка Кадзуо Уэды показал, что регулятор, вероятно, продолжит повышать ставку. Это позволило "успокоить" рынок.

Вместе с тем Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит нового кандидата на пост председателя Федеральной резервной системы в начале 2026 года. Он также подтвердил, что фаворитом является Кевин Хассетт, который придерживается прокриптовалютной позиции и, вероятно, более мягкого курса регулятора.