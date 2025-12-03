Maqnit qasırğası gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ
Günəşin tacında yaranmış boşluq və "X" sinifindən olan partlayışla əlaqədar bu gün (3 dekabr) maqnit qasırğası gözlənilir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Kosmik Tədqiqatlar İnstitutunun Günəş Astronomiyası Laboratoriyası və Sibir Rəqəmsal Tədqiqatlar İnstitutu məlumat yayıb.
"2025-ci ilin dekabr ayının ilk maqnit qasırğası bu gün, dekabrın 3-ə gözlənilir. Bunun səbəbi Yerə bir neçə faktorun eyni anda təsir etməsidir: söhbət Günəş diskinin mərkəzi hissəsində müşahidə olunan növbəti tac dəliyi və 1 dekabrda baş vermiş X səviyyəli partlayışdan sonra meydana gələn plazma tullantısından gedir",-məlumatda qeyd olunur.
Proqnozlara görə, maqnit sahəsindəki pozuntular orta G2 səviyyəsini keçməməlidir, amma kifayət qədər uzun davam edə bilər. Bundan əlavə, şimal və cənub qütblərində qütb şəfəqlərinin yaranma ehtimalı yüksəkdir.
