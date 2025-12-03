https://news.day.az/society/1799583.html Сколько продлится дождливая погода в Азербайджане? В некоторых районах Азербайджана дождливая погода сохранится до утра 5 декабря. Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии. Согласно прогнозу синоптиков, ожидаются кратковременные интенсивные осадки в отдельных местах, сели в ряде рек. В горных районах выпадет снег.
Сколько продлится дождливая погода в Азербайджане?
В некоторых районах Азербайджана дождливая погода сохранится до утра 5 декабря.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Согласно прогнозу синоптиков, ожидаются кратковременные интенсивные осадки в отдельных местах, сели в ряде рек. В горных районах выпадет снег.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре