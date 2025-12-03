Сколько продлится дождливая погода в Азербайджане?

В некоторых районах Азербайджана дождливая погода сохранится до утра 5 декабря.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно прогнозу синоптиков, ожидаются кратковременные интенсивные осадки в отдельных местах, сели в ряде рек. В горных районах выпадет снег.