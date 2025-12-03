Ода трезвости от Никола Воваевича

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о Пашиняне и предстоящих выборах в Армении.

Day.Az представляет публикацию:

Никол Пашинян выступил сегодня в армянском парламенте то ли с программной речью, то ли с прогнозами на будущее. Оно и понятно - в 2026 году парламент будет избираться заново, и уж Пашинян-то точно рассчитывает на победу и конституционное большинство.

Повод выступить был, конечно, никак с выборами не связан (обсуждали проект бюджета на будущий год) - но кого и когда останавливали такие мелочи?

В общем, пошел Никол Воваевич рассуждать о выборах и мире с Азербайджаном. Начал с того, что выразил уверенность в том, что народ на выборах проголосует за мир - а значит и за его партию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен, что на парламентских выборах 2026 года народ выступит за мир. "Народ Армении должен отстаивать мир на выборах. Я ни на секунду не сомневаюсь, что он выступит за мир, потому что это его мир, мир его детей, семьи, внуков, правнуков, и это величайшая дань памяти всем мученикам и всему его прошлому", - заявил он под аплодисменты.

Дальше, правда, получилось не очень: потому что Пашинян стал приписывать себе шаги Ильхама Алиева. Мы, сказал армянский лидер, вывели Армению из геополитической ловушки!

Не вывели, а вышли, ребятки - вывел вас оттуда как раз Азербайджан. Сначала он вывел вас из Карабаха, а потом - и из геополитической ловушки. И кстати, для тех, кто забыл - вы не просто в эту ловушку сами полезли, вы даже ее полностью сконструировали! Собственными руками!

"Перед Арменией открылись перспективы во всех направлениях", - бодро сообщил Воваевич, и это действительно, полная правда. Осталось только эти перспективы оценить и за них проголосовать.

Завершил свою лекцию Пашинян тем, что подтвердил готовность Армении к завершению переговоров по нормализации отношений с Азербайджаном, вполне трезво заметив, мол "мир установлен, теперь задача - его институционализировать".

Как его будут институционализировать, Воваевич не уточнил - да и не надо было, и так все понятно. Договор надо подписать, а для этого менять армянскую конституцию. Чтобы изменить ее, нужно сначала провести парламентские выборы. А чтобы провести выборы, для начала неплохо было бы и бюджет страны утвердить.

То есть ода трезвости Никола Воваевича оказалась вполне себе к месту.