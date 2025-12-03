https://news.day.az/world/1799588.html

В Китае представили гиперзвуковую ракету - ВИДЕО

Частная китайская компания Lingkong Tianxing представила YKJ-1000, гиперзвуковой ракетный комплекс, стоимость которого, по сообщениям, составляет всего 99 000 долларов США. Как передает Day.Az, это гораздо меньше, чем у западных противоракет, таких как SM-6 (4,1 миллиона долларов США) или THAAD (12-15 миллионов долларов США)".