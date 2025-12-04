В Азербайджане стартовала "Неделя волонтерства"

При поддержке Фонда молодёжи, Союза волонтёрских организаций Азербайджана, Министерства молодёжи и спорта и партнёрства "ASAN xidmət" стартовала "Неделя волонтерства Азербайджана 2025".

Как сообщает Day.Az, седьмая "Неделя волонтерства Азербайджана", которая пройдёт с 4 по 18 декабря, посвящена "Году Конституции и суверенитета".

4 декабря в Бакинском конгресс-центре состоялась пресс-конференция, посвящённая старту "Недели волонтерства Азербайджана 2025".

На пресс-конференции руководитель отдела информационных технологий и связей с общественностью Фонда молодёжи Парвана Джалаллы подчеркнула, что волонтёрство стало образом жизни молодёжи нашей страны, и "Неделя волонтёрства" внесла значительный вклад в развитие волонтёрской деятельности.

Выступивший далее председатель Союза волонтёрских организаций Азербайджана Вугар Алиев отметил, что "Неделя волонтёрства" имеет большое значение для дальнейшего расширения волонтёрского движения в стране, поощрения активного участия молодёжи в общественных процессах и укрепления сотрудничества между государственными структурами и общественностью. Проведение недели накануне Международного дня волонтёров - 5 декабря - является одним из важных шагов для более широкого празднования этого дня в нашей стране. В рамках недели будут реализованы различные социальные проекты, образовательные мероприятия и массовые волонтёрские акции для более чем 20 тысяч волонтёров во многих городах и районах страны.

Затем представитель Министерства молодёжи и спорта Ульвия Ахундова и представитель "ASAN Xidmət" Бёюкханым Бабаева представили информацию о поддержке партнёрских организаций в проектах, проводимых в рамках "Недели волонтёрства".

Отметим, что проекты, которые пройдут в рамках "Недели волонтёров Азербайджана 2025", будут посвящены темам: "Победа: 5 лет", "Конституция - 30 лет", "Национальное единство", "Союз волонтёрских организаций Азербайджана - 5 лет", "Волонтёр от всего сердца" и "Суверенный Азербайджан".

Проекты, реализуемые в этот период, знаменующий 5-ю годовщину нашей славной Победы, направлены на укрепление верности традициям государственности нашей страны, национальной солидарности и духа патриотизма в целом.

Все мероприятия, организованные в течение недели, будут способствовать расширению участия молодёжи-волонтёров в общественных процессах, а также укреплению их приверженности государственности, суверенитету и национальным ценностям.

Следует отметить, что с 2018 года "Неделя волонтёрства Азербайджана", которая ежегодно проводится 5 декабря - накануне Международного дня волонтёров и стала уже традиционной, реализуется при совместной поддержке Фонда молодёжи и организаций-партнёров. Мероприятия, организованные в рамках этой программы, не только предоставляют волонтерам возможности для личностного развития, но и еще больше укрепляют их позиции как движущей силы позитивных изменений в обществе.