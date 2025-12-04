Мбаппе вошел в топ-10 лучших бомбардиров календарного года

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе официально поднялся в топ-10 лучших бомбардиров в истории футбола по количеству голов, забитых за один календарный год. Дубль форварда в матче против "Атлетика" (3:0) стал его 61-м и 62-м голом в 2025 году, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Таким образом, Мбаппе превзошел достижение Криштиану Роналду, который в 2014 году забил 61 гол.

Лидером исторического рейтинга остается Лионель Месси. В 2012 году аргентинец установил феноменальный рекорд - 91 гол за один календарный год.

Топ-10 лучших бомбардиров за один календарный год в истории:

1. Лионель Месси (2012) - 91 гол

2. Герд Мюллер (1972) - 85 голов

3. Пеле (1958) - 75 голов

4. Пеле (1965) - 72 гола

5. Зико (1979) - 72 гола

6. Ромарио (2000) - 72 гола

7. Роберт Левандовски (2021) - 69 голов

8. Криштиану Роналду (2013) - 69 голов

9. Криштиану Роналду (2012) - 63 гола

10. Килиан Мбаппе (2025) - 62 гола

Мбаппе еще имеет шанс подняться выше, учитывая, что календарный год не завершен.