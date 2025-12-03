Завершена подготовка цифровых геодезических карт для ОТГ

В этом году Агентством геодезии и картографии успешно завершен процесс разработки новых топографических карт на основе Всемирной геодезической системы координат (WGS-84).

Как передает Day.Az, об этом сказал сегодня начальник Главного оперативного управления министерства обороны генерал-лейтенант Азер Алиев, выступая на втором заседании руководителей картографических структур стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Он отметил, что предприняты серьезные шаги в отношении концепции "цифровой армии". "Цифровые карты - один из основных вопросов в этом процессе. А создание географической информационной системы - требование сегодняшнего дня. Большое значение имеет то, что ОТГ объединяет работу в этой сфере. Это одно из основных направлений, связанных с общими интересами ОТГ", - сказал он.