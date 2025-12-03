https://news.day.az/officialchronicle/1799613.html

Президент Ильхам Алиев подписал закон "О государственных услугах"

Президент Ильхам Алиев утвердил закон Азербайджанской Республики "О государственных услугах". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, закон определяет организационные, правовые и экономические основы деятельности в сфере государственных услуг, а также регулирует отношения в сфере оказания государственных услуг.