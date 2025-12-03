В Вене прошел Глобальный Форум по банковскому обслуживанию малого и среднего бизнеса (Global SME Banking Forum), организованный по инициативе SME Banking Agency. В рамках форума Банк ABB представил свои достижения в области финансирования малого и среднего бизнеса в нашей стране, а также продемонстрировал свои цифровые финансовые продукты, такие, как "Мгновенный кредит", "Финансирование торговых цепочек" и "Срочная гарантия".

В ходе церемонии награждения "TOP20 SME Banks Award Ceremony" проводилась оценка финансовых организаций по регионам. Банк ABB был признан одним из 20 лучших банков Центральной Азии в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства и выбран лучшим банком, предоставляющим лучшие цифровые финансовые инструменты в стране.

На форуме Банк ABB также получил 4 награды в следующих номинациях: "Лучший банк по традиционным финансовым услугам для малого и среднего бизнеса", "Лучший банк по цифровым финансовым услугам для малого и среднего бизнеса", "Лучший банк по цифровому бизнес-финансированию для малого и среднего бизнеса" и "Beyond Banking".

