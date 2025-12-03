В Агдеринском районе, на территории села Шыхарх, произошёл минный инцидент.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA).

Согласно информации, 3 декабря житель села, Назир Камран оглы Панахалиев, 1970 года рождения, получил травму правой ноги в результате взрыва противопехотной мины, когда пас скот на неразминированной территории.

Пострадавший был эвакуирован в районную больницу.

По факту происшествия прокуратура Тертерского района проводит расследование.