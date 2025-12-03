Азербайджан и Эстония обсудили перспективы налогового сотрудничества

Обсуждено сотрудничество в разработке инновационных моделей управления в налоговой сфере Азербайджана и Эстонии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана, делегация во главе с заместителем генерального директора Налогово-таможенного совета Эстонии Янеком Розовым посетила Азербайджан с рабочим визитом. Основной целью визита стало дальнейшее расширение сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией в области налогового администрирования, внедрения цифровых услуг и разработки инновационных моделей управления.

В ходе встреч, проведенных в Государственной налоговой службе, состоялись подробные обсуждения всемирно известной цифровой экосистемы управления Эстонии, опыта автоматизации процессов налогового администрирования, обработки данных в режиме реального времени, трансграничного обмена информацией и применения аналитических решений нового поколения. Стороны также рассмотрели перспективы реализации совместных проектов, вопросы интеграции и форматы сотрудничества.

На встречах была подчеркнута важность сотрудничества в совершенствовании налогового администрирования, дальнейшем развитии цифровой экосистемы, укреплении механизмов безопасного управления информацией и риск-ориентированного налогового контроля. Стороны обменялись обширным опытом, также на практике были продемонстрированы различные цифровые налоговые решения и инструменты управления.

В рамках визита делегации были представлены реализованные Налогово-таможенным советом Эстонии проекты в области оценки налогоплательщиков и решений по управлению рисками. Была представлена ​​подробная информация о работе Налогово-таможенного совета в области цифрового налогового администрирования, внедрении электронных услуг нового поколения, аналитических системах, используемых для управления налоговыми рисками, информационной безопасности и моделях управления.