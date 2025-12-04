https://news.day.az/hitech/1799760.html В Японии показали уникальный принтер обуви - ВИДЕО В Японии будущее наступило раньше, чем ожидали. Как передает Day.Az, на технологической выставке был представлен принтер, который создает идеальную обувь по размеру ноги.
