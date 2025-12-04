Появится ли в Баку новый "Белый город"?

Проект "Белый город", реализуемый в Баку уже на протяжении нескольких лет, вызвал обсуждения касательно применения аналогичной градостроительной концепции в других частях столицы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Olke.Az, специалисты отмечают перспективность ряда территорий, включая Сабунчи и прилегающие к нему поселки, Алят и периферийные зоны, для строительства современных жилых и деловых комплексов. По их оценке, площади указанных территорий, близость к существующим транспортным и инженерным коммуникациям, а также соответствие градостроительным требованиям создают условия для реализации подобных проектов.

По мнению экспертов, развитие проектов, сопоставимых с "Белым городом", в новых зонах может способствовать ускорению городского развития, расширению экономических возможностей и формированию современных жилых и деловых пространств. Наряду с этим такие инициативы могут обеспечить более системное развитие периферийных районов и модернизацию социальной и коммунальной инфраструктуры.

Специалисты подчеркивают, что при реализации новой концепции следует учитывать не только вопросы землепользования и инфраструктуры, но и аспекты экологической безопасности, интеграцию общественного транспорта и развитие социальных объектов. Представление подобных предложений общественности, по их мнению, повышает интерес к вопросам городского планирования и создает основу для дальнейшего экспертного обсуждения.

Официального проекта в настоящее время не представлено. Вместе с тем предложения специалистов и архитекторов могут быть учтены при разработке долгосрочной стратегии развития Баку.