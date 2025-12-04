Германия инвестирует 35 млрд. в этот проект

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что правительство в течение нескольких лет инвестирует €35 млрд в создание архитектуры космической безопасности.

"В течение следующих нескольких лет правительство ФРГ инвестирует в общей сложности €35 млрд в создание архитектуры космической безопасности. Речь идет не только об обороне, но и об инновациях и нашем опыте в этих технологиях", - заявил Мерц на пресс-конференции в ходе посещения компании Berlin Space Technologies, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом он подчеркнул, что в стране существует министерство научных исследований, технологий и космоса. "У нас есть это министерство, и мы также наладили контакты с отраслями промышленности, секторами и отдельными компаниями. Кроме того, мы будем инвестировать в будущие технологии космических полетов, используя государственные средства", - констатировал канцлер ФРГ. Он также упомянул конференцию Совета министров Европейского космического агентства, прошедшую в конце ноября в Бремене. "В настоящее время на следующий этап выделено более €5 млрд на проекты, и это свидетельствует о том, что мы крайне серьезно относимся к этой программе и рассматриваем наши возможности в области безопасности и обороны в таком масштабе", - резюмировал Мерц.

Ранее Германия утвердила рекордный бюджет для Европейского космического агентства, увеличив свой взнос до €5 млрд. Это делает ФРГ крупнейшим донором агентства, опережающим Францию и Италию.

27 ноября министр научных исследований, технологий и космонавтики ФРГ Доротея Бэр заявила, что космонавт из Германии первым из европейцев отправится к Луне в рамках американской программы Artemis. Как указывал журнал Der Spiegel, речь идет о лунной миссии Artemis II. Предполагается, что полет не будет предусматривать высадку на естественном спутнике Земли.