Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о результатах переговоров с Путиным Специальный представитель администрации США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер проинформировали президента Дональда Трампа о результатах переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, отмечается, что встреча с российским лидером была обширной и продуктивной.
