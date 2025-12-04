https://news.day.az/world/1799676.html

Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о результатах переговоров с Путиным

Специальный представитель администрации США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер проинформировали президента Дональда Трампа о результатах переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, отмечается, что встреча с российским лидером была обширной и продуктивной.