Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Распуск 1 декабря 2025 года Минской группы ОБСЕ и всех ее вспомогательных структур стал не просто административным решением - это был формальный акт, юридически закрепивший конец целой дипломатической эпохи. Система, созданная в начале 1990-х как инструмент "управления" затяжным конфликтом, десятилетиями поддерживала иллюзию многостороннего процесса, где якобы сохранялся баланс интересов. Но к концу 2025 года стало очевидно: баланс исчез давно, а формат перестал отражать реальность региона. Поэтому публикация архивных документов по карабахским переговорам, которую премьер-министр Армении Никол Пашинян осуществил сразу после роспуска группы, стала событием, намного более значимым, чем просто раскрытие исторических материалов.

Эти документы вскрыли внутреннюю механику переговоров - без дипломатического грима, без аккуратных пресс-релизов и без привычной риторики о "равноправных сторонах". Перед нами - голая, болезненная, политически неудобная правда о том, как Армения постепенно теряла контроль над логикой процесса, а Азербайджан, шаг за шагом усиливая позиции на земле, менял параметры диалога в свою пользу.

Впервые в открытый доступ попали не только рабочие черновики сопредседателей ОБСЕ, но и переписка высшего армянского руководства, где зафиксированы страхи, аналитические просчеты, внутренние конфликты и те решения, которые никогда не должны были увидеть свет. Именно поэтому архив стал шоком для политического класса Армении: он подтверждает, что еще задолго до Второй Карабахской войны страна находилась в стратегической ловушке, из которой не видела выхода, но одновременно отказывалась принимать неизбежное.

Ключевым элементом архива стало письмо президента Сержа Саргсяна Владимиру Путину, написанное сразу после апрельских боев 2016 года. Это письмо - не просто дипломатический документ. Это исповедальный текст, в котором армянский лидер, лишенный привычного набора оправданий, признает: апрельская война разрушила прежний военный баланс, а вместе с ним и всю архитектуру переговоров.

До апреля 2016 года Ереван считал, что может "сдерживать" Азербайджан благодаря многоуровневой обороне на оккупированных территориях. Однако успешная операция азербайджанской армии, завершившаяся взятием Леле-Тепе и освобождением ряда стратегически значимых высот, доказала, что этот щит более не работает. Именно это признание - пусть и завуалированное - стало центральным нервом письма Саргсяна.

Он пишет Путину, что "баланс" нарушен необратимо, что армянская сторона больше не может компенсировать растущее военное преимущество Азербайджана, и что дальнейшее развитие событий может привести к "крупномасштабным действиям", которые Азербайджан способен использовать как окно возможностей. Это не просто жалоба. Это констатация факта: Ереван теряет инструмент давления, а вместе с ним и способность диктовать хоть какие-то условия.

Особенно показательна реакция Саргсяна на "план Лаврова". В письме он прямо пишет, что предлагаемый вариант фактически отражает азербайджанскую формулу "сначала территории - потом все остальное". То есть армянский лидер признает: с этого момента посредники ориентируются на новую реальность, созданную военной динамикой, а не на привычные армянские ожидания.

Именно здесь проявляется главное противоречие всей армянской позиции: Ереван требовал гарантий, симметрии, международных механизмов, участия карабахских сепаратистов и сохранения оккупированных районов вплоть до референдума. Но при этом он категорически отказывался признать, что мир наконец начал воспринимать проблему так, как она всегда выглядела юридически: как вопрос деоккупации территорий Азербайджана.

Письмо Саргсяна - это документ капитуляции дипломатии. Не формальной, но стратегической. Он фактически признает, что Азербайджан твердо стоит на своих национальных интересах и не отклоняется от них ни на шаг; международные посредники вынуждены учитывать новое соотношение сил; Армения лишилась стратегической инициативы; дальнейшие уступки неизбежны, но армянское общество к ним не готово, и самое главное - отказ от территориального компромисса ведет к риску новой войны.

Это письмо - зеркало, в котором отражается весь провал армянской политики тех лет.

Публикация Никола Пашиняна делает одно очевидным: в 2016 году у Армении еще был шанс договориться на условиях, которые могли бы сохранить для нее хотя бы часть желаемого. Но этот шанс был отвергнут - под давлением внутренних мифов, ложных надежд и неготовности смотреть в глаза реальности.

И именно поэтому сегодняшнее раскрытие архивов стало точкой, где завершилась одна эпоха и началось трезвое осмысление другой. Потому что теперь уже невозможно сказать, что Армения "не знала", "не понимала" или "не могла предвидеть" последствия.

Все было известно. Все было зафиксировано. Все было проиграно задолго до того, как события вступили в свою финальную фазу.

На протяжении всех этапов переговоров позиция Азербайджана оставалась предельно четкой: полное восстановление территориальной целостности, прекращение оккупации, устранение всех последствий агрессии. Это не была декларативная формула - это был фундамент, на котором строилась вся азербайджанская дипломатия с 1990-х годов. И публикация архивных материалов, раскрытых после роспуска Минской группы, лишь подтверждает эту линию: Баку никогда не отходил от базового принципа суверенитета и всегда рассматривал переговоры лишь как инструмент, который должен привести к деоккупации.

История Минской группы в период 1992-2020 годов - череда попыток найти "формулу компромисса" между международным правом и фактическим контролем Армении над оккупированными территориями. Выдвигались пакетные модели, схемы поэтапного урегулирования, варианты возврата районов по формуле "5+2", идеи промежуточного статуса, механизмы международного мониторинга. Но Азербайджан прекрасно понимал: большинство этих схем не отражают его национальных интересов, потому что закрепляют статус-кво, основанный на силе, а не на праве.

При этом Баку никогда не позволял себе демонстративно выйти из процесса. Такой шаг мог бы быть интерпретирован внешними игроками как "эскалация" и использован против Азербайджана. Страна, осознавая реальность оккупации части своих земель, действовала максимально рационально: принимая участие во всех форматах, она сохраняла дипломатическую легитимность и не давала оппонентам возможности представить себя "миротворцами", а Азербайджан - "стороной, уходящей от диалога".

Баку трезво оценивал, что вернуть все территории за один раунд переговоров невозможно. Поэтому Азербайджан не отвергал идею поэтапного освобождения районов. Но конечная цель - восстановление суверенитета на всей территории страны - не менялась никогда. Это был краеугольный камень всех решений, которые принимались на политическом уровне.

Одним из самых обсуждаемых предложений стал так называемый "обмен" Карабаха на армянский район Мегри. На самом деле Азербайджан никогда не намеревался отказываться от Карабаха. Но эта политическая комбинация, мастерски проведенная великим Гейдаром Алиевым, имела иную цель: вывести из переговоров марионеточный сепаратистский режим как "сторону". В результате переговорный процесс был структурирован заново - теперь обсуждение велось только с Арменией, как с государством-оккупантом. Это был стратегический прорыв, последствия которого армянская дипломатия осознала слишком поздно. Сепаратистский режим потерял статус даже формального участника процесса. А значит, был лишен возможности использовать переговоры как ширму для легализации оккупации.

В 2011 году в Казани Азербайджану снова предложили вариант, который противоречил национальным интересам. Президент Ильхам Алиев отверг его без колебаний. Для главы азербайджанского государства суверенитет никогда не был разменной монетой. Это принцип, который не подвергался и не подвергается ревизии ни под каким предлогом.

Важно помнить золотое правило дипломатии: "пока не согласовано все - не согласовано ничего". На всех этапах Баку действовал строго в рамках этого принципа. Независимо от того, обсуждалась ли формула Мегри-Карабах или альтернативные модели, Азербайджан использовал переговоры для того, чтобы выявить истинные красные линии Армении: от вопроса статуса до вопросов безопасности, от роли международных посредников до сроков освобождения районов.

Письмо Сержа Саргсяна Путину в 2016 году, обнародованное Пашиняном, стало наглядным подтверждением того, что Армения никогда не была искренним участником переговоров. Она стремилась не к урегулированию, а к бесконечному продлению статус-кво, основанного на оккупации. Саргсян сам признает, что не намерен был обсуждать реальное освобождение районов без фиксации "статуса" Карабаха, что означает лишь одно: армянская сторона видела в переговорах инструмент для легализации последствий агрессии, но не для поиска решения.

Параллельно Азербайджан проводил свою долгосрочную стратегию. Страна наращивала экономический потенциал, модернизировала армию, добивалась принятия в международных организациях резолюций, подтверждающих принципы территориальной целостности. Тем самым формировался фундамент для будущего момента, когда Баку сможет восстановить справедливость силовым способом, если дипломатия окончательно зайдет в тупик.

Этот момент наступил тогда, когда стало ясно: переговоры исчерпали себя, а армянские атаки на бывшей линии соприкосновения участились. Азербайджан принял решение восстановить контроль над своими суверенными территориями военным путем. Тем самым были реализованы требования резолюций Совбеза ООН - тех самых документов, которые Армения десятилетиями игнорировала.

Нужно подчеркнуть: публикация материалов карабахских переговоров, без согласования всех сторон, выходит за рамки дипломатической этики. Но для Азербайджана в этом нет никакого риска: позиция страны была и остается предельно прозрачной. У Азербайджана нет тайных документов, которые могли бы подорвать его международный авторитет или поставить под сомнение принципы, на которых строилась внешняя политика.

Совсем другая ситуация в Армении. Публикация архивов - это результат внутренних политических конфликтов и предвыборной борьбы. Это попытка переложить ответственность за исторические ошибки на бывших руководителей, но, по сути, эти документы вскрывают куда более глубокую проблему: Армения не имела стратегии, основанной на реальности, и жила мифами, несовместимыми с международным правом и региональной динамикой.

Архивные материалы, которые сегодня стали доступны, демонстрируют одну фундаментальную истину, к которой международное экспертное сообщество теперь вынуждено вернуться: вся дипломатическая линия Азербайджана на протяжении десятилетий была не набором ситуативных решений, а стратегией долгой исторической перспективы. Баку неизменно вел переговоры с единственной, не подлежавшей обсуждению целью - полностью прекратить армянскую оккупацию и агрессию. Это был не лозунг и не декларация. Это была аксиома, структурный принцип, встроенный во все уровни внешней политики - от публичной дипломатии до конфиденциальной переписки.

Азербайджан никогда, ни в одном документе, ни в одной стенограмме, ни в одном процессе не рассматривал возможность уступки своих суверенных земель. Все переговорные тактики - гибкие, многоуровневые, иногда парадоксальные - подчинялись только одному: удержать пространство для международной легитимности, одновременно наращивая потенциал, который однажды позволит восстановить справедливость силовым путем, если дипломатия окончательно зайдет в тупик.

И этот момент наступил. Когда переговорная механика обескровилась, когда стало очевидно, что Армения не собирается выполнять ни резолюции Совета Безопасности ООН, ни собственные обещания, когда провокации и вооруженные атаки на бывшей линии соприкосновения участились, Азербайджан принял историческое решение. Он восстановил контроль над своими суверенными территориями военным путем - так, как это и предписывали резолюции ООН, блокированные десятилетиями дипломатической инерции и геополитическим цинизмом внешних игроков.

Это не было "выходом за рамки". Это была имплементация международного права в чистейшей форме - там, где дипломатия утратила способность обеспечивать справедливость. Таким образом Азербайджан сам реализовал то, что мировое сообщество не смогло или не захотело реализовать за десятилетия.

Но есть еще один принципиальный момент, который демонстрирует разница между Баку и Ереваном.

Распространение конфиденциальных материалов переговорного процесса без согласования со сторонами - прямое нарушение дипломатической этики. Это аксиома, которую в международных отношениях никто не ставит под сомнение. Но в случае Азербайджана подобная публикация не вызывает ни малейшего беспокойства. И причина здесь проста: Азербайджан никогда не вел двойной игры. Ни в одном вопросе у него не было скрытых целей, тайных условий или подпольных соглашений. Все, что говорилось за закрытыми дверями, совпадало с тем, что произносилось публично.

У Азербайджана нет "секретных", компрометирующих материалов. Нет документов, которые можно было бы интерпретировать как отказ от принципов территориальной целостности. Нет ни одного эпизода, который мог бы поставить под сомнение прозрачность национальной позиции. В этом и заключается сила азербайджанской дипломатии - в ее внутренней последовательности и открытости перед собственным народом и международными партнерами.

Армения же оказалась в диаметрально противоположной ситуации. Публикация архивов - не проявление "транспарентности" и не желание исторической честности. Это результат внутренних политических конфликтов, предвыборных интриг и борьбы армянских элит за собственное выживание. Документы выброшены в публичное пространство не ради истины, а ради перераспределения ответственности внутри ослабленной политической системы.

Но парадокс в том, что этот шаг обернулся для Армении саморазоблачением. Теперь стало очевидно, что на протяжении десятилетий Ереван не искал решения, не стремился к миру, не готовился к компромиссу. Он только откладывал неизбежное - в надежде, что кто-то другой, где-то вовне, подарит ему новую политическую реальность.

Этого не произошло. И теперь, когда архивы раскрыты, стало ясно, что история была предопределена не в 2020-м и не в 2023-м, а тогда, когда Армения отказалась признать меняющуюся геополитическую конфигурацию, рост азербайджанского потенциала и саму логику международного права.

Сегодня эти документы - не просто свидетельства прошлого. Это акт исторического самоописания, который показывает разницу между государством, способным к стратегическому мышлению, и государством, погруженным в политические миражи.

Азербайджан прошел путь от дипломатического терпения к военному освобождению своих земель, оставаясь при этом в полной гармонии с международным правом и собственными национальными интересами. Армения же прошла путь от иллюзий к катастрофе, не сумев ни вовремя увидеть реальность, ни воспользоваться шансами, которые у нее еще оставались.

Именно поэтому обнародованные архивы, вопреки намерениям их публикователей, стали не инструментом армянской политической борьбы, а документальным подтверждением исторической правоты Азербайджана.

Так завершается эпоха. И так фиксируется истина, которую уже невозможно переписать.