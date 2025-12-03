Азербайджан впервые будет представлен на ЧМ по парабадминтону в двух категориях

Азербайджан впервые будет представлен сразу в двух категориях на чемпионате мира по парабадминтону, который пройдет с 7 по 14 февраля в столице Бахрейна Манаме, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Ибрагим Алиев выступит в личных соревнованиях среди мужчин в категории SU-5, а дуэт юной паралимпийской спортсменки Захры Салманлы и Нармин Искендеровой примет участие в женских парных соревнованиях категории SH-6. Для национальной команды это станет дебютом на мировом уровне сразу в двух направлениях против сильнейших парабадминтонистов планеты.

Ранее Алиев и Салманлы осенью прошлого года завоевали серебряные медали на чемпионате Европы в Турции, укрепив позиции азербайджанского парабадминтона на международной арене.