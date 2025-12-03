https://news.day.az/sport/1799642.html Рекордный чемпионат мира по боксу среди мужчин при IBA открылся в Дубае - ВИДЕО Рекордный чемпионат мира по боксу среди мужчин при IBA открылся в Дубае. В турнире примут участие 548 (!) спортсменов со всей планеты. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Помимо соревнований, там же пройдёт Международный боксерский форум, Конгресс IBA и ночь профессионального бокса IBA.Pro 13 в рамках Фестиваля бокса.
