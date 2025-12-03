Рекордный чемпионат мира по боксу среди мужчин при IBA открылся в Дубае. В турнире примут участие 548 (!) спортсменов со всей планеты.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Помимо соревнований, там же пройдёт Международный боксерский форум, Конгресс IBA и ночь профессионального бокса IBA.Pro 13 в рамках Фестиваля бокса. Всего в ЧМ участвует 118 стран. Призовой фонд - $8,32 млн с выплатами победителям, тренерам и национальным федерациям.

Открытие прошло 2 декабря в Национальный день ОАЭ на Дубайской теннисной арене. Там выступили Рик Росс, Егор Крид, Бенедетта Каретта и Рой Джонс-младший.