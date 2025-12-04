Сотрудники Пентагона оказались под угрозой

Инцидент с добавлением журналиста в чат мессенджера Signal, в котором военный министр Пит Хегсет выложил информацию об авиаударах по позициям йеменских хуситов, поставил под угрозу сотрудников Пентагона.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники, которые ознакомились с докладом генерального инспектора Пентагона о случившемся.

Вместе с тем, указывает агентство, составители доклада пришли к выводу, что Хегсет мог рассекретить определенные данные и в этом случае не сделал это недопустимым образом.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на источник сообщал, что копия доклада была направлена в Конгресс, его отредактированная и несекретная версия будет обнародована в четверг. Расследование началось восемь месяцев назад по требованию законодателей. Исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Стивен Стеббинс в апреле заявлял, что его ведомство попробует определить, соблюдали ли глава и персонал военного министерства правила использования коммерческих мессенджеров.

Повышенное внимание к вопросам кибербезопасности среди госслужащих в США возникло после скандала, связанного с использованием высокопоставленными чиновниками мессенджера Signal для обсуждения сведений, составляющих государственную тайну. 24 марта главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал статью, в которой сообщалось, что 11 марта он получил запрос на подключение к мессенджеру Signal от пользователя с ником Майк Уолтц. Еще через два дня журналист получил уведомление о включении в групповой чат, где члены администрации США обсуждали удары по Йемену. Как утверждает журналист, 15 марта пользователь под ником Пит Хегсет опубликовал сообщение с деталями предстоящих ударов по хуситам и предполагаемые сроки начала операции, которые, по словам Голдберга, совпали со временем публикации первых сообщений в социальных сетях о бомбардировках.