США развертывают новые ударные дроны

Пентагон приступил к развертыванию ударных дронов, созданных на основе иранской модели Shahed-136.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сформировало оперативную группу Task Force Scorpion Strike с эскадрильей небольших беспилотников, которые были разработаны путем обратного инжиниринга иранского Shahed-136. Стоимость производства иранского Shahed составляет около $35 тыс., в то время как цена американского MQ-9 Reaper достигает $30 млн.

"США отстают в плане снижения стоимости [производства вооружений]. США больше не могут рассчитывать на победу в бою с помощью дорогого и изысканного оружия - они также должны принять на вооружение недорогие системы, такие как доступные беспилотники, или смириться с поражением", - приводит агентство слова эксперта Bloomberg Economics Бекки Вассер.