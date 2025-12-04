Автор: Хаял Хатамзаде

Неблагодарность - это одна из особенностей последователей националистической идеологии, перекочевавшей в программы реваншистских кругов Армении.

Бывший посол по особым поручениям Эдмон Марукян, в который раз решил сыграть роль "борца за народ", но на деле снова показал, кем он является на самом деле - политическим шулером.

На своей странице в Facebook он заявил о "несправедливости" со стороны Европы. Отметим, что Европа забрасывает Армению миллионами. Как раз на днях Еревану было обещано еще 15 миллионов евро. Но реваншисты стараются этого не замечать. Марукян заявил, что Армения якобы самодостаточна в производстве электроэнергии, а Евросоюз старается поставить ее в зависимость от Турции, вместо того, чтобы поддерживать строительство второй атомной станции.

"Если Европа действительно хочет помочь, то поддержите строительство второй атомной станции в нашей стране. Это преступление против армянской государственности, нашего суверенитета и народа", - изрек Марукян.

Претензии реваншиста связаны с известным требованием Евросоюза к Армении закрыть Армянскую АЭС в Мецаморе.

Слова Марукяна действительно вызывают вопросы. Он пытается представить Армению жертвой европейского давления, хотя именно Евросоюз уже многие годы требует закрытия устаревшей и потенциально опасной Мецаморской АЭС - требования, которые Ереван откладывает почти десятилетие. ЕС не готов финансировать строительство новой атомной станции, поскольку такая поддержка не входит в его энергетическую политику. "Росатом" предлагает модернизацию действующего блока и участие в новом проекте, а США в последнее время активно пытаются войти в ядерный сектор Армении. На этом фоне позиция ЕС выглядит не политической прихотью, а последовательным требованием безопасности, к которому Еревану рано или поздно всё равно придется вернуться.

Кстати, для примера отметим, что Германия недавно закрыла свою последнюю атомную электростанцию, демонстрируя решимость следовать собственным стандартам безопасности, а не искать оправдания и жаловаться на "внешнее давление".

Проблема Мецамора выходит далеко за пределы Армении. В восточной турецкой провинции Ыгдыр ежегодно умирают до 400 человек от онкологических заболеваний, а число продолжающих лечение еще выше. Заместитель руководителя Федерации обществ турецко-азербайджанской дружбы Сердар Унсал, как в ноябре сообщали СМИ, связывает это с расположенной неподалеку армянской АЭС. По его словам, рост числа онкологических заболеваний в Восточной Анатолии пришелся на период после возобновления работы станции, останавливавшейся на некоторое время после Спитакского землетрясения.

Если в 90-х фиксировалось 15-20 случаев рака в год, к 2000-м средний показатель достиг 30-40, а после 2010 года заболеваемость резко возросла.

Еще в 2004 году бывший глава муниципалитета Карса Наиф Алибейоглу организовал кампанию по сбору подписей с требованием закрытия АЭС. 50 тысяч подписей были направлены в Нью-Йорк, где Алибейоглу принял участие в шествии против ядерной угрозы вместе с мэрами Хиросимы и Нагасаки.

"Мецаморская АЭС - это часовая бомба для всего региона. Последствия очередного сильного землетрясения невозможно предсказать, поэтому станцию следует закрыть как можно скорее", - подчеркнул Унсал.

Требование о закрытии Мецаморской АЭС со стороны ЕС - не новость. Армения подписала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Европейским союзом 24 ноября 2017 года на пятом саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе. В части соглашения, касающейся ядерной безопасности, отмечалась необходимость соблюдения стандартов МАГАТЭ, а также безопасного закрытия и снятия с эксплуатации атомной станции в Мецаморе с учетом замены ее альтернативными источниками энергии.

Несмотря на это, Армения долгие годы игнорировала требования международного сообщества. В обществе и экспертных кругах неоднократно выражалось недовольство, однако власти старались сгладить ситуацию, утверждая, что пункт о закрытии АЭС граждане неправильно поняли. На самом деле "дорожная карта" в силе, и сроки давления ЕС сохраняются.

Мецаморская АЭС начала строиться в 1970 году, была введена в эксплуатацию в 1980-м, закрыта после Спитакского землетрясения 1988 года и вновь запущена в 1995 году. Два энергоблока оснащены российскими реакторами ВВЭР-440 первого поколения. Первый энергоблок остановлен, эксплуатационный ресурс второго закончился в 2019 году. Армения планирует строительство нового энергоблока мощностью 600 МВт стоимостью около 5 миллиардов долларов, но ЕС не финансирует этот проект.

Сегодня эта АЭС продолжает оставаться источником риска не только для Армении, но и для всего региона - от Турции до Азербайджана и Ирана.

Ирония заключается в том, что Марукян, с одной стороны, сетует на "враждебную" Европу и требует финансирования, а с другой - упорно игнорирует простую истину - безопасность важнее любых внешнеполитических амбиций. Европе совсем не нужно, чтобы у нее под боком возникла угроза, подобная чернобыльской, и старается ее нейтрализовать. Армения, конечно же, не останется в накладе, и реваншисты не могут этого не понимать. Так, на недавней встрече в формате ЕС-Центральная Азия рассматривался проект энергетической безопасности Армении, то есть поставок электроэнергии в эту страну из ЦА. Проект будет реализовываться не за счет армянского бюджета. Чего еще нужно реваншистам и лично Марукяну?

Пока Европа напоминает Еревану о его ответственности, Марукян продолжает изображать Армению жертвой, забывая, что игнорирование требований международного сообщества превращает страну в реальную угрозу для всего региона.