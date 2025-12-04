Стало известно о состоянии пострадавших в результате ДТП с микроавтобусом в Шамкире

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Шамкирском районе, в Центральную районную больницу Шамкира в отделение скорой медицинской помощи были госпитализированы 12 человек, из них 11 женщин и 1 мужчина.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TƏBİB, у пострадавших диагностированы множественные травмы различных частей тела.

"Лечение пострадавших продолжается в медицинском учреждении. На данный момент состояние 10 человек оценивается как средней тяжести, состояние двоих - как тяжёлое", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что тяжелое ДТП с микроавтобусом произошло в Шамкире.