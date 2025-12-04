Что будет с домами, построенными на землях сельхозназначения?

В Баку и на Абшеронском полуострове незаконные строения, возводимые на протяжении многих лет на землях сельскохозяйственного назначения, сегодня поставили граждан в тупиковое положение. Строительство на этих землях не разрешается, а для сельскохозяйственного использования они считаются непригодными.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, жители, которые в прошлом приобрели такие участки и построили на них дома, теперь сталкиваются с серьёзными трудностями при оформлении документов на эти территории.

Поскольку земли продавались по частям, оставшиеся участки оказались слишком маленькими. В результате использовать такие территории ни для посевных работ, ни для животноводства невозможно.

Эксперт Эльнур Фарзалиев отмечает, что при отсутствии каких-либо юридических оснований такие земли остаются как "незадействованные участки", а их дальнейшая судьба определяется в соответствии с государственным планом управления земельными ресурсами.

