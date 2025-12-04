https://news.day.az/politics/1799699.html Байрамов и Фидан обсудили торгово-экономическое сотрудничество - ФОТО Главы министерств иностранных дел (МИД) Азербайджана и Турции встретились в рамках заседания Совета министров ОБСЕ в Вене. Об этом Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.
Главы министерств иностранных дел (МИД) Азербайджана и Турции встретились в рамках заседания Совета министров ОБСЕ в Вене.
Об этом Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.
Отмечается, что министры обсудили вопросы глубокого стратегического союзничества, развитие в области региональной безопасности, экономическое и торговое сотрудничество, проекты энергетической и транспортной взаимосвязи, а также вопросы взаимодействия в рамках многосторонних платформ.
Министры подтвердили совместную приверженность дальнейшему укреплению азербайджано-турецкого партнерства во всех областях.
