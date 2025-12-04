Страны D-8 приняли Каирскую декларацию о торговом сотрудничестве

В городе Каир Арабской Республики Египет состоялась 4-я встреча министров торговли стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) D-8.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, выступая на встрече, заместитель министра экономики Самед Баширли подчеркнул, что Азербайджан поддерживает эффективные партнерские отношения со странами "D-8".

В выступлении отмечено, что D-8 является эффективной площадкой для укрепления стабильности в торговле между государствами-членами, диверсификации рынков и расширения экономического сотрудничества.

Отмечена также важность обсуждений в рамках организации, направленных на увеличение объемов торговли и формирование более эффективных экономических отношений.

Представлена ​​информация о существующей благоприятной деловой среде в Азербайджане, стратегических транспортно-логистических преимуществах нашей страны, промышленном потенциале и широких инвестиционных возможностях.

На мероприятии обсуждались вопросы углубления торговой интеграции между странами-членами, увеличения инвестиционных потоков, содействия устойчивому развитию и расширения обмена знаниями. Особо была подчеркнута важность организации торговых форумов, взаимных визитов делегаций и установления прямых деловых связей для вывода экономического сотрудничества на новый уровень. Отмечена необходимость активизации совместных усилий по увеличению товарооборота между странами D-8.

Во встрече приняли участие министры торговли, и делегации стран-членов D-8.

По итогам встречи была принята Каирская декларация о торговом сотрудничестве.