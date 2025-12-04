Сколько госучреждений охватывает программа волонтерства?

Программа волонтёрской работы в государственных учреждениях, начатая в 2019 году службой ASAN и сформированная волонтерами ASAN, теперь охватывает 32 государственных учреждения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня журналистам исполняющий обязанности исполнительного директора Фонда молодёжи Юсиф Велиев в рамках "Недели волонтёрства" Азербайджана.

"Мы видим этих волонтёров как в процессе оказания поддержки гражданам в государственных учреждениях, так и в организации международных мероприятий и спортивных соревнований.

Безусловно, их добровольное участие в этой деятельности вносит дополнительную и незаменимую ценность в их личное развитие", - добавил он.

Ю.Велиев отметил, что VIII Форум солидарности азербайджанских волонтёров, в котором примут участие более 3 тысяч молодых волонтеров, и "Неделя волонтёрства" являются подведением итогов и отчётом о годовой волонтерской деятельности:

"В целом, в течение года Фонд молодёжи ведет свою деятельность, исходя из задач, поставленных главой государства, по развитию и поддержке волонтерского движения в Азербайджане.

Фонд выделяет как конкурсные, так и внеконкурсные гранты, одновременно оказывая постоянную поддержку волонтёрским инициативам".