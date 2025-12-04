В Кремлевском дворце состоится юбилейный концерт Эльчина Азизова

13 декабря в Малом зале Кремлевского дворца по случаю юбилея Народного артиста Азербайджана, солиста Большого театра России, оперного певца Эльчина Азизова состоится его сольный концерт.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, зрителям будет представлена обновленная программа "Песне моей поверь", в которой золотые хиты классической эстрады будут сочетаться с произведениями, исполненными артистом в телевизионных проектах "Маска" и "Аватар". В концерте прозвучат композиции из репертуара Муслима Магомаева, Рената Ибрагимова, Владимира Высоцкого, Фрэнка Синатры, Джо Кокера и других легенд.

Концерт пройдет в сопровождении российских эстрадно-джазовых музыкантов.