Пашинян потребовал от Гарегина II уйти

Против церкви действуют именно Ктрич Нерсисян (Католикос всех армян Гарегин II - ред.) и узкий круг его среды, которые действуют в антицерковной логике.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом в беседе с журналистами заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Ничто не наносит большего вреда Армянской апостольской церкви, чем наличие Ктрича Нерсисяна и не только его в Первопрестольном. Начался процесс, и он должен уйти оттуда. Не стоит выбор, подаст он в отставку или нет. Он должен уйти", - добавил Пашинян.

По мнению армянского премьера, шум вокруг церкви носит оздоровительный характер.

"Демократические страны не должны избегать шума и публичных обсуждений. Я общался с ним множество раз и именно впечатления от таких встреч стали причиной моего убеждения в том, что его присутствие в Первопрестольном наносит катастрофический вред Армянской апостольской церкви", - добавил Пашинян.