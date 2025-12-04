Почему Баку уже не такой ветреный?

Баку, традиционно называемый "городом ветров", в последние годы переживает снижение интенсивности сильных ветров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, это явление в последнее время широко обсуждается в социальных сетях.

По мнению экспертов, это не случайность. Заведующий отделом Института географии НАН Азербайджана Саид Сафаров сообщил, что научные исследования показывают зависимость направления ветра от изменения уровня Каспийского моря. При этом скорость ветра существенно не изменилась, однако отмечаются заметные сдвиги в его направлении.

Сафаров уточнил, что по сравнению с периодом 1977-1995 годов, когда уровень Каспия поднимался, в 1995-2024 годах, когда уровень моря снижался, количество северных ветров уменьшилось. Это наблюдается по всей акватории Каспийского моря, включая Абшеронский полуостров. Так как наиболее сильные ветры на полуострове дуют с северо-северо-востока, их ослабление привело к снижению интенсивности сильных ветров в отдельные дни. В целом направление ветра за этот период сместилось на восток.

Специалист подчеркнул, что изменения скорости и направления ветра в Баку до конца не изучены. Влияние глобального потепления на региональные ветровые режимы оценить сложно, поскольку специальных исследований не проводилось. Тем не менее, по его словам, изменение полей давления в результате потепления может оказывать влияние на ветровой режим Каспийского бассейна.

По мнению экспертов, ослабление ветров в Баку связано не только с климатическими факторами, но и с урбанизацией. Рост городской застройки препятствует свободному движению воздуха. Метеоролог Джавидан Алиев отметил, что снижение скорости ветра связано как с физической структурой города, так и с глобальными климатическими процессами. Он уточнил, что горы, долины и здания могут ослаблять геострофические ветры примерно на 50% по мере приближения к поверхности Земли. Антициклональные погодные условия также могут снижать скорость ветра в отдельные годы.

Ранее в статье журнала Scientific Reports (издательство Springer Nature) было научно доказано, что изменения уровня Каспийского моря способны влиять на ветровой режим. В исследовании отмечены долгосрочные изменения направления и интенсивности ветра, связанные с региональными климатическими процессами.