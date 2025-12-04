Великобритания гордится растущим оборонным сотрудничеством с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергус Оулд написал в соцсети "X".

По его словам, оборона один из основных столпов Стратегического партнёрства между Великобританией и Азербайджаном.

Посол выразил удовлетворение встречей Президента Азербайджана Ильхама Алиева с государственным министром по вопросам обороны Великобритании лордом Верноном Коакером и обсуждением дальнейших возможностей в оборонной сфере.

"Британия приветствует достигнутый за год прогресс и гордится растущим оборонным сотрудничеством с Азербайджаном", - отметил дипломат.