Великобритания гордится растущим оборонным сотрудничеством с Азербайджаном.
По его словам, оборона один из основных столпов Стратегического партнёрства между Великобританией и Азербайджаном.
Посол выразил удовлетворение встречей Президента Азербайджана Ильхама Алиева с государственным министром по вопросам обороны Великобритании лордом Верноном Коакером и обсуждением дальнейших возможностей в оборонной сфере.
"Британия приветствует достигнутый за год прогресс и гордится растущим оборонным сотрудничеством с Азербайджаном", - отметил дипломат.
