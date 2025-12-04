Профессиональный боксер-азербайджанец из США удивил всех, отправив соперника в нокаут двумя ударами за 12 сек.

Азербайджанский боксер Йоханнес Нуриев ярко заявил о себе на профессиональном ринге, оформив стремительную победу в дебютном бою, который прошел в Мюнхене

Как передает Day.Az, поединок завершился уже на 12-й секунде первого раунда: два точных удара отправили соперника в нокаут, закрепив первый успех азербайджанца в профи - 1-0 (1 KO).

Нуриев родился в 2002-м году. Бакалавриат он прошел в США, изучив философию в Drew University (Нью-Джерси), а сейчас продолжает обучение на магистерской программе Conflict Resolution & Leadership.

В бокс спортсмен пришел в 14 лет и, набрав серьезную базу в любительской карьере, перешел в профессионалы в 2025 году. Его боевая весовая категория - heavyweight, соревновательный вес 105-108 килограммов.

В любительском боксе Нуриев успел проявить себя: стал чемпионом Азербайджана 2023 года, входил в национальную сборную, выступил на Играх БРИКС и проходил подготовку в США и Германии.

Тренировочный процесс спортсмена строится под руководством двух наставников. Главный тренер - легендарный американский специалист Джеймс Али Башир, более полувека работающий в мировом боксе. Он входил в состав легендарной школы Kronk Gym под руководством Эммануэля Стюарда и был частью тренерской команды чемпиона мира Владимира Кличко. В своей работе Башир делает акцент на технике, стратегическом мышлении и интеллектуальном подходе к ведению боя.

Дополнительный тренер Нуриева - азербайджанский специалист Аскер Эйвазов. Он сыграл ключевую роль в формировании спортсмена с юных лет, уделяя особое внимание силовой подготовке, выносливости и бойцовскому характеру. Его воспитанники неоднократно проявляли себя на национальных и международных соревнованиях.

Успешный дебют в Мюнхене стал для Йоханнеса Нуриева важной отправной точкой в профессиональной карьере. Его дальнейшие выступления, судя по яркому старту, уже вызывают повышенный интерес.