Toyota появится в названии команды Формулы-1

Японский автопроизводитель Toyota и американская команда Формулы-1 Haas объявили о расширении партнерства.

Как сообщает Day.Az, в следующем сезоне команда будет выступать в чемпионате мира Формулы-1 под названием Toyota Gazoo Racing Haas F1 Team.

В прошлом году Toyota и Haas начали техническое партнерство. Значительную часть этого сотрудничества составила программа тестирования предыдущего автомобиля (TPC), пишет YLE. В этом году несколько японских гонщиков смогли пройти двухнедельный тест-драйв в рамках этой программы.

Toyota и Haas также совместно разработали симулятор вождения на базе команды в Банбери Великобритании.

Согласно пресс-релизу, цель сотрудничества включает развитие кадрового потенциала, включая водителей, инженеров и механиков, в рамках создания устойчивой автоспортивной индустрии и культуры.

Команда Haas участвует в гонках Формулы-1 с 2016 года. Ни один из ее пилотов никогда не поднимался на подиум в гонках Формулы-1. В настоящее время, перед завершающим сезон уик-эндом в Абу-Даби, Haas занимает восьмое место в зачете производителей, уступая только Kick Sauber и Alpine.

Автомобили Haas оснащены двигателями Ferrari. В заявлении говорится, что соглашение с Toyota будет действовать параллельно с действующим соглашением Haas с Ferrari.