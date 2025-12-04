Мировые хиты современной классики прозвучали впервые в Баку

В Международном центре мугама состоялся уникальный концерт "Con moto", в котором приняли участие оркестр Cadenza и музыканты Бакинского общества современной музыки, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вечер отличался исключительной музыкальной программой: на сцене прозвучали произведения выдающихся современных и классических композиторов. Публика услышала "Звуки эха" Владимира Рунчака, проникновенный квартет Чары Нурымова "Памяти Индиры Ганди", а также Прелюдии №2 и №7 Гара Гараева в изысканной обработке Лалы Пириевой. Особое внимание слушателей привлекли композиции "Con moto" Бенджамина Юсупова и "Агнец" Джона Тавенера в обработке Аяза Гамбарлы.

Отметим, что все эти произведения были исполнены в Азербайджане впервые, что сделало вечер по-настоящему значимым событием для музыкальной сцены страны. Каждое произведение раскрывалось постепенно, создавая впечатляющий контраст между разными стилями и эпохами: от эмоциональной драматичности Рунчака до духовной глубины Тавенера, от камерной интимности квартета Нурымова до экспрессивной виртуозности Гараева.

Музыканты оркестра Cadenza продемонстрировали виртуозность, а совместное выступление с Бакинским обществом современной музыки придало исполнению особую динамику и выразительность.

Вечер завершился бурными аплодисментами, а публика отмечала редкую возможность услышать в Азербайджане такие значимые произведения современной и классической музыки.

