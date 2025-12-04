https://news.day.az/society/1799859.html

В Баку ожидаются ливни - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

С 5 декабря до утра 6 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются периодические дожди. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии. Согласно информации, местами дожди могут носить ливневый характер. Ранее был опубликован прогноз погоды на завтра.