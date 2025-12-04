https://news.day.az/society/1799859.html В Баку ожидаются ливни - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ С 5 декабря до утра 6 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются периодические дожди. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии. Согласно информации, местами дожди могут носить ливневый характер. Ранее был опубликован прогноз погоды на завтра.
В Баку ожидаются ливни - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
С 5 декабря до утра 6 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются периодические дожди.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Согласно информации, местами дожди могут носить ливневый характер.
Ранее был опубликован прогноз погоды на завтра.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре