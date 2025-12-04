В Баку ожидаются ливни

С 5 декабря до утра 6 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются периодические дожди.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Согласно информации, местами дожди могут носить ливневый характер.

Ранее был опубликован прогноз погоды на завтра.