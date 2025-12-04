Образцовая модель межрелигиозного сосуществования в Азербайджане вызывает особое внимание

Образцовая модель межрелигиозного и межэтнического сосуществования в Азербайджане вызывает особое внимание.

Об этом 4 декабря заявил президент Фонда этнического взаимопонимания США, основатель и директор Хэмптонской синагоги раввин Марк Шнайер во время встречи возглавляемой им делегацией с председателем Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана Рамином Мамедовым в Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомитет.

На встрече Р.Мамедов отметил, что пропаганда и продвижение в Азербайджане богатых ценностей мультикультурализма является одним из приоритетных направлений государственной религиозной политики. Это отражается во всесторонней государственной поддержке под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, оказываемой религиозным конфессиям и местам поклонения. Дружеское и мирное сосуществование представителей разных религий является характерной чертой Азербайджана, источником гордости для всех азербайджанцев. Коснувшись значимости международных мероприятий, организованных в рамках Бакинского процесса, председатель комитета подчеркнул, что эта платформа создает широкие возможности для диалога и сотрудничества между различными культурными и межрелигиозными цивилизациями, вносит важный вклад в продвижение толерантности на глобальном уровне.

М.Шнайер, в свою очередь, сказал, что высоко ценит атмосферу религиозной терпимости и взаимоуважения, которая царит в Азербайджане на протяжении многих лет. Он подчеркнул, что особое внимание привлекает образцовая модель, созданная Азербайджаном для совместного проживания различных религиозных и этнических групп в условиях мира, солидарности и взаимопонимания. Одним из ярких примеров толерантности Азербайджана является забота о еврейской общине.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по различным идеям и инициативам, связанным с укреплением существующей атмосферы межрелигиозной гармонии.