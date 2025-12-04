Ущерб от наводнений в Индонезии оценили в миллиарды долларов

Общий ущерб от недавнего стихийного бедствия в Индонезии составит примерно 68,67 трлн рупий (около $4,1 млрд), что соответствует примерно 0,29% ВВП страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Jakarta Post, ссылаясь на отчет Центра экономических и правовых исследований (Celios).

По расчетам Celios, ожидаемые материальные убытки, включая разрушение жилья, обрушение мостов, повреждение дорожной инфраструктуры, потерю доходов домохозяйств и уничтожение сельхозугодий, составят 2,2 трлн рупий в Ачехе, 2,07 трлн рупий в Северной Суматре и 2,01 трлн рупий в Западной Суматре.

The Guardian со ссылкой на Национальное агентство по стихийным бедствиям Индонезии (BNPB) сообщало, что в результате крупного наводнения погибли 593 жителя, 2600 были ранены, а судьба еще 468 человек неизвестна. По информации ведомства, более 578 000 граждан были эвакуированы в трех провинциях на западе острова Суматра.

Наводнения и оползни, настигнувшие в ноябре остров Суматра, где проживают около 60 млн человек, стали причиной затопления более 5000 зданий. По данным властей Таиланда, пострадало более 3,5 млн человек.