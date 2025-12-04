Азербайджан и ЕС обсудили вопросы энергетики, транспорта

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Каей Каллас.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, встреча состоялась в рамках 32-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, отметили положительную динамику контактов высокого уровня и затронули расширение взаимодействия в сферах энергетической безопасности, транспорта и связи, торговли, а также "зеленого" перехода.

Байрамов проинформировал Каллас о региональных вопросах и мерах Азербайджана по содействию устойчивому миру и стабильности на Южном Кавказе.

