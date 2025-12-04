https://news.day.az/world/1799841.html Песчаная буря накрыла шахтеров в Австралии - ВИДЕО Австралийских шахтеров, возвращавшихся с работы на багги, накрыла песчаная буря в пустыне Танами в Северных Территориях. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Шахтёр Лахлан Маркант, попавший вместе со своими коллегами в бурю, описал её так: "Она напомнила нам скалу высотой более 340 метров". Никто из шахтёров не пострадал.
Песчаная буря накрыла шахтеров в Австралии - ВИДЕО
Австралийских шахтеров, возвращавшихся с работы на багги, накрыла песчаная буря в пустыне Танами в Северных Территориях.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Шахтёр Лахлан Маркант, попавший вместе со своими коллегами в бурю, описал её так: "Она напомнила нам скалу высотой более 340 метров". Никто из шахтёров не пострадал.
Засушливый климат пустыни способствует возникновению песчаных бурь, а в некоторых регионах такие бури происходят ежемесячно.
