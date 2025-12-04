Песчаная буря накрыла шахтеров в Австралии

Австралийских шахтеров, возвращавшихся с работы на багги, накрыла песчаная буря в пустыне Танами в Северных Территориях.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Шахтёр Лахлан Маркант, попавший вместе со своими коллегами в бурю, описал её так: "Она напомнила нам скалу высотой более 340 метров". Никто из шахтёров не пострадал.

Засушливый климат пустыни способствует возникновению песчаных бурь, а в некоторых регионах такие бури происходят ежемесячно.